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Tugay Kerimoğlu iddialarına sarı kırmızılı kulüpten net açıklama!

Gаlаtаsаrаy, PTT 1. Lig еkiplеrindеn Şаnlıurfаspоr'da tеknik dirеktörlük görеvi yаpаn Tugay Kerimoğlu'ylа görüşüldüğü yönündеki haberleri yаlаnlаdı

Tugay Kerimoğlu iddialarına sarı kırmızılı kulüpten net açıklama!

 Galatasaray Kulübü, PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da görev yapan teknik direktör Tugay Kerimoğlu'na teklif götürüldüğü iddialarını yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için camiamızın yetiştirdiği değerlerden biri olan Tugay Kerimoğlu'na teklif götürüldüğü iddiası doğru değildir" denildi.

MUSLERA HABERLERİ YALAN

Yapılan bir diğer açıklamada ise sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera'nın transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la görüşüldüğü haberlerinin gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Oyuncumuza gelen bir teklif yoktur" ifadeleri kullanıldı.
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Tugay Kerimoğlu
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