Tugay Kerimoğlu'dan Yavuzhan Keleşoğlu'na kanca!

Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Gheorghe Hagi ve Roberto Mancini'nin yardımcılıklarını yapan Tugay Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde PTT 1.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörlüğüne getirilmişti. İlk teknik direktörlük deneyimini Şanlıurfaspor'da yaşayan Tugay, Galatasaray'ın genç sol beki Yavuzhan Keleşoğlu'nu almak istiyor.



ANLAŞMA SAĞLANDI

Güneydoğu TV yorumcusu Mehmet Baylan tarafından yapılan habere göre Şanlıurfaspor genç oyuncu ile anlaşma sağladı. Buna karşın transferin kiralık mı yoksa bonservisiyle mi olacağı bilinmiyor.

YAVUZHAN KELEŞOĞLU KİMDİR