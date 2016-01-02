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Tugay Kerimoğlu'dan Yavuzhan Keleşoğlu'na kanca!

Galatasaray'ın efsanesi ve Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Tugay Kerimoğlu eski takımı nda forma giyen Yavuzhan Keleşoğlu ile anlaşmaya vardı

Tugay Kerimoğlu'dan Yavuzhan Keleşoğlu'na kanca!

 Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Gheorghe Hagi ve Roberto Mancini'nin yardımcılıklarını yapan Tugay Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde PTT 1.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörlüğüne getirilmişti. İlk teknik direktörlük deneyimini Şanlıurfaspor'da yaşayan Tugay, Galatasaray'ın genç sol beki Yavuzhan Keleşoğlu'nu almak istiyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Güneydoğu TV yorumcusu Mehmet Baylan tarafından yapılan habere göre Şanlıurfaspor genç oyuncu ile anlaşma sağladı. Buna karşın transferin kiralık mı yoksa bonservisiyle mi olacağı bilinmiyor.

YAVUZHAN KELEŞOĞLU KİMDİR

Galatasaray 21 yaşaltı takımında oynayan Yavuzhan Keleşoğlu 2 Haziran 1995 doğumlu. Solbek olarak oynayan genç oyuncu 21 yaşaltı ligde bu sezonun ilk devresinde 11 maça çıktı ve 3 gol attı. Yavuzhan ayrıca 3 kez sarı kart görürken bir kez de kırmızı kart gördü.
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Tugay KerimoğluYavuzhan Keleşoğlu
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