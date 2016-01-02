Tugay Kerimoğlu'dan Yavuzhan Keleşoğlu'na kanca!

Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Gheorghe Hagi ve Roberto Mancini'nin yardımcılıklarını yapan Tugay Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde PTT 1.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörlüğüne getirilmişti. İlk teknik direktörlük deneyimini Şanlıurfaspor'da yaşayan Tugay, Galatasaray'ın genç sol beki Yavuzhan Keleşoğlu'nu almak istiyor.
Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Gheorghe Hagi ve Roberto Mancini'nin yardımcılıklarını yapan Tugay Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde PTT 1.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörlüğüne getirilmişti. İlk teknik direktörlük deneyimini Şanlıurfaspor'da yaşayan Tugay, Galatasaray'ın genç sol beki Yavuzhan Keleşoğlu'nu almak istiyor.