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Tugay Kerimoğlu basın mensuplarını şaşırttı!

Şаnlıurfаspоr Tеknik Dirеktörü Tugay Kеrimоğlu, kаybеttiklеri Girеsunspоr mаçındаn sоnrа 11 saniye içindе basın toplantısını bitirdi, gаzеtеcilеrin tеpkisini çеkti

Tugay Kerimoğlu basın mensuplarını şaşırttı!

 PTT 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Şanlıurfaspor'da moraller bozuk.

Maçın ardından basın odasına gelerek değerlendirmede bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Tugay Kerimoğlu, toplam 11 saniye süren toplantıda şunları kaydetti:

"GİRESUNSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

"Bugün bizim adımıza söylenebilecek çok söz yok. Giresunspor'u şehriyle, teknik ekibiyle birlikte tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Basın mensuplarının soru sormasını beklemeden toplantı odasından çıkan Tugay Kerimoğlu, gazetecilerin tepkisine neden oldu.
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Tugay Kerimoğlu
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