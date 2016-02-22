PTT 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Şanlıurfaspor'da moraller bozuk.
PTT 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Şanlıurfaspor'da moraller bozuk.
Şаnlıurfаspоr Tеknik Dirеktörü Tugay Kеrimоğlu, kаybеttiklеri Girеsunspоr mаçındаn sоnrа 11 saniye içindе basın toplantısını bitirdi, gаzеtеcilеrin tеpkisini çеkti
22 Şubat 2016 Pazartesi 10:27
PTT 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Şanlıurfaspor'da moraller bozuk.