TT Arena'da Burak Yılmaz'a şok protesto!

Galatasaray'ın Medicana Sivasspor ile oynadı karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz, taraftarların tepkisini çekti.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Wesley Sneijder'e pasını atamayan Burak Yılmaz, taraftarların ıslıklarıyla karşı karşıya kaldı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Burak Yılmaz müsait durumda Ernestas Setkus'ya takılınca tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri oldukça yükseldi.
Galatasaray taraftarının tepkisiyle karşılaşan Burak Yılmaz, bu harekete alkış yaparak cevap verdi.
TT Arena'da yaşanan bu gelişmenin ardından bazı taraftarlar tezahüratlarıyla Burak'a destek verirken, Sneijder de tribünlere "Destek verin" çağrısı yaptı.
Yaşanan bu olay sonrasında Burak Yılmaz'a tepki gösteren taraftarlarla, golcü isme destek verenler arasında kısa süreli kavga çıktı.