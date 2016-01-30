Tribünde terör tezahüratina 7 tutuklama

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Amed Sportif arasında oynanan maçta PKK lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
PKK LEHİNE SLOGAN ATILDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Amed Sportif karşılaşmasında Amedsporlu bazı taraftarlar terör örgütü PKK lehine slogan attı. Bunun üzerine polis ekipleri slogan attığı belirlenen 29 kişiyi gözaltına aldı.
7 TARAFTAR MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 29 taraftar ilk ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Bu sırada taraftarların yakınları da adliye önünde toplandı. 29 kişiden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.