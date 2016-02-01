Transferin son anlarına doğru piyasa bir hayli hareketlendi. İtalyan kulübü Sampdoria'nın 3 milyon euro'luk teklifle Ricardo Quaresma'ya kanca attığıortaya çıktı. Ancak hem Portekizli futbolcu hem de Beşiktaş bu teklifi kabul etmeyeceklerini iletti.
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Transferin son günü Sampdoria Ricardo Quaresma'ya talip oldu
Beşiktaş kulübünün yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'ya İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria takımı talip oldu
01 Şubat 2016 Pazartesi 15:03
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Anahtar Kelimeler:Ricardo Quaresma
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