Transferin son günü Sampdoria Ricardo Quaresma'ya talip oldu

Transferin son anlarına doğru piyasa bir hayli hareketlendi. İtalyan kulübü Sampdoria'nın 3 milyon euro'luk teklifle Ricardo Quaresma'ya kanca attığıortaya çıktı. Ancak hem Portekizli futbolcu hem de Beşiktaş bu teklifi kabul etmeyeceklerini iletti.