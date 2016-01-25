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Transfer yapmayacağız diyen Galatasaray'dan Bartosz Kapustka atağı

Son aldıkları Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından Mustafa Denizli'nin transfer yapmayacağız açıklaması gündem olmuştu, bugün ortaya atılan iddiada ise sarı kırmızılılar Bartosz Kapustka ismini istanbul'a davet ettiği öğrenildi

Transfer yapmayacağız diyen Galatasaray'dan Bartosz Kapustka atağı

 Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin Osmanlıspor maçından sonra 'transfer yapmayabiliriz' açıklamalarına karşın arka planda çalışmaların sürdüğü iddia edildi.

İddianın sahibi Polonya gazetesi Przeglad Sportowy... Haberde Galatasaray'ın Cracovia forması giyen sol kanat Bartosz Kapustka için yaptığı 4,5 milyon Euro'luk teklifin geri çevrildiği ancak sarı kırmızılıların bundan vazgeçmediği belirtildi.

"GEL GÖR, SONRA KARAR VER"

Polonya basınına göre Galatasaraylı yöneticiler 19 yaşındaki genç oyuncuyu ikna etmek için İstanbul'a çağırdı. Galatasaraylı yönticiler, burada stadı ve tesisleri gezdirmek istedikleri oyuncunun ayrıca Mustafa Denizli ile de görüşmesini ve kararını sonra vermesini istedi.

GALATASARAY BEKLEMEYE GEÇTİ

Bu hamle için Cracovia kulübünden de izin isteyen Galatasaray'ın beklemeye geçtiği vurgulandı. Polonya basını Galatasaray'ın bu şekilde genç oyuncunun transferinde avantajlı konuma geçmeyi hedefliyor.

Kapustka, bu sezon takımı ile 20 maça çıkarken 3 gol attı ve 10 asist kaydetti.
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GalatasarayBartosz Kapustka
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