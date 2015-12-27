Transfer sezonu şampiyonu Galatasaray olacak gibi

Transfer dönemine fırtına gibi giren Galatasaray, Ryan Donk'un ardından Van Rhijn'in de transferini bitirdi. Ajax ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçla ayrılan sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Ajax'a 2 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY 2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Hollanda'nın De Telegraaf Gazetesi de Galatasaray ile Ajax arasında anlaşmanın sağlandığını ve Van Rhijn için ödenecek rakamın bonuslarla birlikte 3.5 milyon euroyu bulacağını duyurdu. Galatasaray ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hollandalı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYABİLECEK

Sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyen Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlarda forma giyebilecek. Ajax’ın Avrupa Ligi’nde oynaması nedeniyle sarı-kırmızılıların bu oyuncuyu Lazio ile oynanacak maçlarda ve turu geçerse diğer karşılaşmalarda da oynatamayacağı iddia edilmişti. Ancak UEFA Avrupa Ligi talimatında yer alan bir maddenin Galatasaray’ın önünü açtığı ifade edildi.

TANNANE İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİLER

Ryan Donk ve Van Rhijn'in transferlerinin ardından Tannane için de Heracles ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, son olarak 2.5 milyon euroluk teklifi masanın üzerine koymuştu. Galatasaray'ın teklifini değerlendiren Heracles, sarı-kırmızılı yönetimden 3 milyon euro istedi ve görüşmeler yeniden başladı.