Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Transfer sezonu şampiyonu Galatasaray olacak gibi

Sezona başlarken transferlerde hayal kırıklığı yaratan Galatasaray Donk transferinin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya çok yakın

Transfer sezonu şampiyonu Galatasaray olacak gibi
 Sezona başlarken transferlerde hayal kırıklığı yaratan Galatasaray Donk transferinin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya çok yakın
Transfer dönemine fırtına gibi giren Galatasaray, Ryan Donk'un ardından Van Rhijn'in de transferini bitirdi. Ajax ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçla ayrılan sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Ajax'a 2 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY 2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Hollanda'nın De Telegraaf Gazetesi de Galatasaray ile Ajax arasında anlaşmanın sağlandığını ve Van Rhijn için ödenecek rakamın bonuslarla birlikte 3.5 milyon euroyu bulacağını duyurdu. Galatasaray ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hollandalı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYABİLECEK

Sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyen Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlarda forma giyebilecek. Ajax’ın Avrupa Ligi’nde oynaması nedeniyle sarı-kırmızılıların bu oyuncuyu Lazio ile oynanacak maçlarda ve turu geçerse diğer karşılaşmalarda da oynatamayacağı iddia edilmişti. Ancak UEFA Avrupa Ligi talimatında yer alan bir maddenin Galatasaray’ın önünü açtığı ifade edildi.

TANNANE İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİLER

Ryan Donk ve Van Rhijn'in transferlerinin ardından Tannane için de Heracles ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, son olarak 2.5 milyon euroluk teklifi masanın üzerine koymuştu. Galatasaray'ın teklifini değerlendiren Heracles, sarı-kırmızılı yönetimden 3 milyon euro istedi ve görüşmeler yeniden başladı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferMustafa DenizliDonk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.