Transfer sezonu açıldı ilk imza Kasımpaşa'dan

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puanla 4. sırada bitiren Kasımpaşa, Bulgar sağ bek Strahil Popov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bulgaristan 1. Ligi ekiplerinden Litex Lovetch'ten transfer edilen Popov, Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.



STRAHIL POPOV KİMDİR?



31 Ağustos 1990 Bulgaristan doğumlu sağ bek, futbola Litex Lovetch altyapısında başladı. Daha sonra Lokomotiv Mezdra ve PDFC Montana takımlarında kiralık olarak forma giyen Popov, defansif orta saha ve sağ kanat olarak da oynayabiliyor. Takım kaptanı olan Popov, bu sezon Lovetch formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol ve 4 asist yaptı. Bulgaristan A Milli Takım formasını ise 2 kez giydi.