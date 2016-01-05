Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Transfer sezonu açıldı ilk imza Kasımpaşa'dan

Transfer sezonunun açılması ile ilk imzayı Kasımpaşa Bulgar sağ bek Strahil Popov ile 1,5 yıllığına imza attırmış oldu

Transfer sezonu açıldı ilk imza Kasımpaşa'dan

 Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puanla 4. sırada bitiren Kasımpaşa, Bulgar sağ bek Strahil Popov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bulgaristan 1. Ligi ekiplerinden Litex Lovetch'ten transfer edilen Popov, Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.



STRAHIL POPOV KİMDİR?



31 Ağustos 1990 Bulgaristan doğumlu sağ bek, futbola Litex Lovetch altyapısında başladı. Daha sonra Lokomotiv Mezdra ve PDFC Montana takımlarında kiralık olarak forma giyen Popov, defansif orta saha ve sağ kanat olarak da oynayabiliyor. Takım kaptanı olan Popov, bu sezon Lovetch formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol ve 4 asist yaptı. Bulgaristan A Milli Takım formasını ise 2 kez giydi.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Strahil Popov
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.