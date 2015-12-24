Transfer Bombası Patladı Yıldız Futbolcu İle Galatasaray'da

Galatasaray ile Kasımpaşa'nın yönetim ve teknik adamlar arasında sürdürülen görüşmelerde hiç bir sorun kalmadı ve Hollandalı yıldızın Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için devre arası transfer dönemi beklenmeye başlandı.

Galatasaray bonservisi Mayıs ayında serbest kalacak olan Ryan Donk için Kasımpaşa'ya 1,5 milyon Euro ödeyip, sezonun ikinci yarısında orta alandaki ön libero boşluğunu dolduracak. Galatasaray formasını giymek için günleri sayan Ryan Donk ise Sarı Kırmızılı kulüple 2 artı 1 yıllık sözleşmeye imza atarak, yılda 1,5 milyon Euro kazanacak.