Transfer bombası patladı Marko Grujic Bombası Liverpool'da!

Kızılyıldız'ın Sportif Direktörü Zvezdan Terzic, Liverpool'un transferini duyurdu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Marko Grujic artık Liverpool forması giyecek.

Terzic, Sırbistan Ulusal Televizyonu'na yaptığı açıklamada Liverpool ile 7 milyon avro karşılığında el sıkıştıklarını açıkladı. Kızılyıldız, oyuncunun Liverpool'dan bir başka kulübe satışından da yüzde 10 pay alacak.

Beş yıllık anlaşma imzalaması beklenen Grujic'in yıllık 1.2 milyon avro kazanması bekleniyor.

19 yaşındaki Sıpr orta saha oyuncusu Liverpool'da Steven Gerrard'ın 8 numaralı formasını giyecek.