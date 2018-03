Transfer bekleyen taraftarı üzen haberi Mustafa Denizli verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Osmanlıspor maçında ağır bir darbe aldıklarını belirterek, "Bu yarışın içindeyiz. Yarışı sonuna kadar kovalarız. Bunun acısını mutlaka çıkartacağız" dedi. Denizli ayrıca, UEFA'dan gelen mektup sonrasında transfer görüşmelerinin kesildiğini belirterek, "Başkanımız ile bu koşullarda bizim artık bir transfer dahi yapmamızın kulüp açısından çok zor olacağını konuştuk" açıklamasını yaptı.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda hafta sonu Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde yapılan antrenman öncesinde basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Teknik Direktör Mustafa Denizli, önemli açıklamalarda bulundu. Göreve başladıkları günden bugüne takımla ilgili yapabilecekleri bütün çalışmaları yaptıklarını ifade eden Denizli, "Kulübümüzün geleceğini sigorta etmek adına adımları attık. Yönetimle her şeyi paylaştık" dedi.





"GÖRÜŞMELER DEVAM EDERKEN UEFA'DAN MEKTUP GELDİ"

Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Önce Ryan Donk transferi vardı. Ben geldikten sonra görüştük, transfer gerçekleşmeden önce de kendisiyle görüştüm. Görüşmeden sonra kontrat imzalandı. Başkanımızla yaptığımız planlamada Donk'un dışında genç olmak üzere tespit ettiğimiz, uzun süre takip ettiğimiz 5 futbolcu vardı. Bunların ikisi genç, diğerleri de takıma geldiği andan itibaren görev yapabilecek düzeyde futbolculardı. Planlamanın içinde Martin Linnes'in UEFA'nın kadrosunda yer almayacağını biliyorduk. UEFA'ya üç yeni isim bildirme şansımız vardı. Linnes'i bu üç ismin dışında değerlendirdik. İsimleri belli olan ve görüşmeler hem İstanbul hem de yurt dışında temaslar devam ederken, belli bir aşamaya gelmişken UEFA'dan bir mektup geldi. Daha geriye dayalı durumlarla ilgili bir mektup geldi. Mektuptan sonra başkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Ben takımın durumunu başkan da kulübümüzün durumunu karşılıklı paylaştık" diye konuştu.





"BİR TRANSFER DAHA YAPMAMIZ KULÜBÜMÜZ AÇISINDAN ZOR"

Bu gelişmelerin ardından Martin Benitez ile görüşmelerin kesildiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Onun dışında düşündüğümüz futbolcularla ilgili bu koşullarda bizim artık bir transfer dahi yapmamızın kulüp açısından çok zor olacağını konuştuk. Bir transfer dahi zordu artık. Hem kulübümü hem takımımı düşünmek zorundaydım. İkisini ayrı düşünmemiz mümkün değil. Oluşan tablo bize zor koşullar çıkardı. Dolayısıyla dün yine başkanımızla bir saat oturup konuştuk. Neler yapabileceğimizi yeniden masaya koyduk. Sorun çıkarmayacak bir transfer hamlesi yapabilir miyiz diye. Sadece bir tane. Onun da zor olduğunu gördük. Dolayısıyla transferin yasal sürecin bitmesine üç gün kala koşulları zorlayarak tamamlamak istiyoruz. Şu andan itibaren bizim Galatasaray olarak transfer yapmamızın son derece kısıtlandığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BU KOŞULLARI ÇOK RAHAT AŞACAKTIR"

"Galatasaray'ın önümüzdeki sezonlarda yapması gereken hamleleri biz ocak ayında gerçekleştirmek istedik" diyen Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleriyi daha sağlıklı daha az kafa yoracak ve daha az hamlelerle koşullar oluşturmak istedik. Ancak bunu gerçekleştiremedik. Zaman zaman gazetelerde şunları görüyorum. Fikir ayrılığı oluştu, rest çekti gibi. Böyle bir durum asla söz konusu değil. Biz birbirimizle konuşarak aynı hedef için, aynı düşünce için hareket ediyoruz. Başkan, yönetim ve ben bu koşullar oluşmadı diye asla farklı yöne savrulmayız. Bu koşullar olsaydı da farklı bir düşünce olmazdı. Sıkıntılar olur muydu, olurdu ama bunlar aşılırdı. Biz şimdi oluşan koşulları düşünüp daha iyiye nasıl çıkarız düşüncesindeyiz. Galatasaray bu koşulları çok rahat aşacaktır. Bunlar olmadı diye geri adım atmayız. Gelen olmayacaktır bu tablo itibariyle ama bizden giden de olmayacaktır. Giden olmayacaktır derken medyada adı geçen arkadaşlar var. Bu konuşulanların çoğu gerçek dışı. Buradan gidebilir düşüncesinde arkadaşlar vardı. Ben onlara buyurun gidin diyemem. Gelir, bize iyi teklif olur bunu değerlendirmek istiyorum dediği anda düşündüğüm arkadaşlara yol açarım."

"BURAK BU SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENMEZ"

Takımdan ayrılması gündeme gelen golcü oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili bir görüşmesinin olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Olsaydı oturur sizinle konuşurdum. Burak bu süreçten olumsuz etkilenmez. Eğer benim futbolcularıma talip varsa bu beni de mutlu eder. Onu da onore eder. Başarılı insanların talibi olur. Dolayısıyla biz nasıl talip oluyorsak bizim futbolculara da talip olunabilir. Üç ayaklı masada futbolcu, kulüp ve teknik adam bunu değerlendirir ama şu an öyle bir şey yok. Burak ile ilgili herhangi bir gün bana gelip bir şeyden bahsetmedi. Dolayısıyla Burak'la konuşmam olmadı. Sadece Burak burada işini yapacaktır" dedi.

Denizli, UEFA'nın gönderdiği mektubun detaylarına ilişkin soruya ise, "Kulübün değerlendireceği bir hadise. Tamamen görevimin dışında. Başkanımız ve yöneticilerimizi ilgilendirir" yanıtını verdi.





"ANKARA'DAKİ DARBE AĞIR OLDU"

Denizli, Galatasaray'ın kimseye muhtaç olmadığını dile getirerek, "Hiç kimse olumsuz bir düşünceye kapılmasın. Galatasaray kimseye muhtaç değildir. Ne eskiden ne de şimdi. Amacımız var olan kadroyu korumak ve güçlendirmek. Erken safhada güçlenmek istedik ama koşullar şu an izin vermiyor. Galatasaray kurulduğundan bu yana her yıl şampiyon olmadı. Büyüklüğünü her yıl şampiyon olarak elde etmedi. Büyüklüğünü koşulları yerine getirerek elde etti. Bu yarışın içindeyiz. Yarışı sonuna kadar kovalarız. Ankara'da ağır bir darbe aldık. Bu ağır oldu. Bunun acısını mutlaka çıkartacağız. Şu anda kupada bir kulvarda yürüyoruz. Avrupa'da UEFA var. Onun dışında ligde kalan maçlar var. Taraftarımızın takımdan mutlu olarak ayrılacakları profil çizeceğiz" dedi.

"Bu renklerin genlerinde umutsuzluk diye bir şey yoktur" diyen Denizli, "Biz umutları gerçekleştirdiğimiz için büyüdük. Galatasaray bu felsefeden asla ayrılmaz, ben de ayrılmam. Yarışın içindeysek her şeyi yaparız" diye konuştu.

"GALATASARAY UEFA'NIN TEMEL TAŞLARINDAN BİR TANESİDİR"

Yönetimin önümüzdeki ayın 23'ünde UEFA ile bir araya gelme durumunun olduğunu ifade eden Teknik Direktör Denizli, "Koşullarımızı ortaya koyacağız. Galatasaray ceza alacak diye bir şey yok. UEFA Galatasaray'ın çabasını şu an görüyor. Onların düşündüğü çizgiye yakın çalışmalar yaptığını da biliyor. Dolayısıyla Galatasaray gibi bir markanın UEFA nezdinde ne denli değerli olduğunu herkes biliyor. Galatasaray'ın ceza alması da almaması da ihtimal dahilinde. Galatasaray UEFA'nın temel taşlarından bir tanesidir" dedi.

"KARİYERİM BİR YARA ALACAKSA BURADA ALSIN"

Olumsuz gelişmelere rağmen çalışmalarını yarı yolda bırakmayacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bir yola girdiysek sonuna kadar bu yolda gideriz. Kariyerim bir yara alacaksa burada alsın. Buna da hazırlıklı geldik zaten" açıklamasını yaptı.

Denizli, bir basın mensubunun, 'Galatasaray'daki bu durumlar daha önceden olsaydı yine göreve gelir miydiniz? şeklindeki sorusuna da, "Burası Galatasaray ise ben de Mustafa Denizli'ysem yine gelirdim" yanıtını verdi.

Mustafa Denizli, şartlar böyle gelişmeseydi Martin Benitez'i transfer edeceklerini ancak şartların oluşmadığını ifade etti.





"BURAK'IN EL SALLAMASINI KİM NASIL DEĞERLENDİRİR BİLMİYORUM"

Deneyimli çalıştırıcı, West Ham United'ın talip olduğu Burak Yılmaz'ın Osmanlıspor maçında attığı golden sonra veda eder gibi el sallamasına ilişkin bir soruya ise, "Burak'ın el sallamasını kim nasıl değerlendirir bilmiyorum. Burak bu taraftarı çok sevindirmiştir. Taraftar Burak'ı olduğu yerden çok büyük yerlere taşımıştır. Bu durumlar aşılır. Biz oluşan tabloları çalışmalarımızla minimize ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL