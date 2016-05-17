Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal Ne Kadar Ücret Alacak?

KAP'a yapılan bildirim şöyle;

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Sayın Kazım Ersun Yanal'ın getirilmesi konusunda 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Sayın Kazım Ersun Yanal'a;

2016-17 futbol sezonu için 1.450.000.-EUR

2017-18 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR ödenecektir."

Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi

Trabzonspor'da anlaşmaya varılan teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımda 3. kez göreve getirildi.

Trabzonspor, Yanal yönetiminde daha önceki iki dönemde toplam 98 resmi maçta 47 galibiyet elde etti, 30 mağlubiyet ve 21 beraberlik yaşadı.

İlk olarak 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla Karadeniz ekibinde göreve başlayan Ersun Yanal, 2008-2009 sezonunun 29. haftasında takımdan ayrılmıştı. Yanal yönetimindeki Trabzonspor, bu dönemde 53 lig maçında 26 galibiyet, 16 yenilgi ve 11 beraberlik gördü. Bordo-mavililer kupada ise 4 maçı kazandı, 4 mağlubiyet aldı ve 1 karşılaşmayı berabere tamamladı.

Trabzonspor, Yanal'ın 550 gün süren ilk döneminde 62 resmi maçta 30 galibiyet elde etti, 12 maçta berabere aldı, 20 maçta da yenildi.

İkinci dönemi daha kısa sürdü

Yanal'ın bordo-mavili kulüpte görev aldığı ikinci dönem, ilk dönemine göre daha kısa sürmüştü.

Teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te bordo- mavili takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak göreve gelen Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer, 1 Temmuz'a kadar olan dönemde 36 resmi maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

2014-2015 sezonunda ligin 10. haftası öncesi takımın başına geçen Ersun Yanal, ligde 25 haftalık görev süresi içinde 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet gördü.

Yanal ile Avrupa kupasında 3 kez yenilen ve 1 galibiyet elde eden Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçı kazandı, 3 beraberlik yaşadı ve 1 kez yenildi.

Yanal, bordo-mavili takımın başında çıktığı toplam 78 lig maçında 39 galibiyet, 17 beraberlik, 22 mağlubiyet yaşadı.

Usta, dönemindeki üçüncü teknik adam

Ersun Yanal, 6 Aralık 2015'te göreve gelen başkan Muharrem Usta'nın dönemindeki üçüncü çalıştırıcı oldu.

Karadeniz ekibinde, Usta'nın 5 aylık döneminde daha önce Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı görev yapmıştı.

Çalışacağı 4. başkan

Usta Yanal'ın Trabzonspor'da çalışacağı dördüncü başkan Muharrem Usta olacak.

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı daha önce Nuri Albayrak, Sadri Şener ve İbrahim Hacıosmanoğlu dönemlerinde takımda görev almıştı.

Son 20 yılda en fazla tercih edilen antrenör

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'un son 20 yıl içinde en fazla tercih ettiği teknik direktör olarak da öne çıktı.

Bordo-mavili ekipte son 20 yılda, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Sadi Tekelioğlu ve Vahid Halilhodzic ikişer dönemde görev alırken Yanal 3. dönemine başlayacak.

Bu arada, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Güneş, Trabzonspor'da toplam 4 dönem görev yaptı.