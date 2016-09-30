Trabzonspor'un yeni stadı hazır

Haber7 Spor Servisi



Tamamlandığında 41 bin 513 kişilik kapasitesiyle Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak olan Akyazı Stadı'nın inşasında sona gelindi. 2011 yılında dolgusu başlayan ve geride kalan 5 yıllık süreçte TOKİ'nin yoğun bir çalışma gösterdiği stadyumda koltukların neredeyse tamamı monte edildi. Çatıdaki membran kaplamasında da sona gelinirken taraftarlar heyecanla çimlerin serilmesini beklemeye başladı.







MUHARREM USTA TARİH VERDİ



Akyazı Stadı'nın tamamlanmasının gecikmesi üzerine açıklama yapan Trabzonspor Başkan Muharrem Usta, "TOKİ Ekim ayı sonunda teslim ederiz diyor ama biz yine Kasım başı diyelim. Aslında yeter ki takımımız saha da iyi olsun. Bu yatırım öyle yada böyle bitecek. Sona gelindiğini herkes görüyor. Amam ben herkesten Akyazı’nın bitirilmesi kadar takımın futbolcularına, markalarına, kulübe sahip çıkmalarını rica ediyorum" sözlerini kullandı.







VESTEL İDDİASI



Ekonomik olarak rahatlamak için Akyazı Stadı'nın isim hakkı sponsorluğundan önemli bir gelir elde etmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi, yerli firmalara yöneldi. Bordo mavili yönetimin Vestel ile stadın isim hakkı sponsorluğu konusunda 5 milyon Euro'dan 5 yıl üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Anlaşmanın Akyazı Stadı'nın açılışının ardından gerçekleştirilebileceği bildirildi.







LOCA SATIŞI SÜRÜYOR



Akyazı Stadı'nda loca satışlarının yoğun şekilde sürdüğü, birçok iş adamının loca kiraladığı öğrenildi.







LOCA LİSTELERİNE YALANLAMA



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, satışa çıkarılan locaları kimlerin aldığına dair bazı basın yayın kuruluşlarında listeler yayınlandığı, bu listelerin incelediğinde bazı isimlerin tesadüfen denk geldiğinin görüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yine listelerdeki bazı firma ve kurumların İstanbul’daki bir ya da birden çok kulübe ait stadyumlardaki localardan satın aldıkları zaten bilinmektedir. Haliyle bu firma ya da kurumların diğer stadyumlarda olduğu gibi Trabzonsporumuzun muhteşem stadyumu Akyazı’dan loca almaları, alma durumunda olmaları da gayet doğaldır. Bunu ’olağanüstü’ bir durum gibi ortaya koyarak söz konusu firma ve kurumlara karşı aleyhte kampanya başlatmak maksatlıdır, olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Ayrıca söz konusu listedeki çok sayıda isim, firma veya kurum ile görüşme dahi yapılmamasına rağmen, ’işte locaları alanlar’ başlığıyla haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemelerini vurgularken, bu haberleri kaleme alan bir kısım basın yayın kuruluşlarını da hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla meslek ilkelerine uymaya davet ediyoruz."