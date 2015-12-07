Trabzonspor'un yeni golcüsü Muhammet Beşir kimdir?

Avni Aker'deki sessiz randevuda Trabzonspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin yanı sıra Trabzonspor'da Muhammet Beşir sevinci yaşandı. Peki Muhammet Beşir kimdir?



90+3'de Trabzonspor formasıyla ilk golünü atan 1997 doğumlu 18 yaşındaki Muhammet Beşir maç sonu açıklamasında, rol model olarak Burak Yılmaz'ı örnek aldığını açıkladı.



Trabzonspor'un genç golcüsü Muhammet Beşir kimdir?



1 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'un doğusunda yer alan Araklı ilçesinde doğan Muhammet Beşir, futbola Trabzonspor altyapısında başladı. 2014-2015 sezonunda Trabzonspor PAF takımına yükselen Muhammet Beşir, Trabzonspor U19 ile çıktığı 30 maçta 26 gole imza attı. Bu başarılı performansının ardından U19 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyen genç golcü Türkiye formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol attı. 2015-2016 sezonunda ise Trabzonspor U21 takımı ile 9 maçta 3 gol kaydetmesinin ardından A takıma yükseldi. 7 Aralık 2015 tarihinde Trabzonspor ile çıktığı ilk maçta Eskişehirspor ağlarını sarsan Muhammet Beşir, 8 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.