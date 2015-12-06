Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta oldu!

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından üyeler, 20 sandıkta oylarını kullandı. Yoğun ilginin olduğu genel kurulda saat 16.00'da tamamlanması gereken oy verme işlemi 16.55'te sona erdi.



13 oy fazla alan Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu'nun önünde başkanlığa seçildi.



26 Mayıs 2013'te başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu bu sonuçla başkanlığı Muharrem Usta'ya devretti.



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Muharrem Usta: 3058



Celil Hekimoğlu: 3045



İbrahim Hacıosmanoğlu: 850









MUHARREM USTA KİMDİR?



Muharrem Usta 1965 Trabzon doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni mezunu olan Usta, 1992 yılında Kulak Burun Boğaz uzmanı oldu.



Usta, evli ve üç çocuk babasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı olarak bilinen Usta, Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'dır.



Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'dır.



Muharrem Usta'nın vaatleri ne?



Muharrem Usta'nın en önemli vaadi Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Mircea Lucescu'ydu. Dünya kulübü olmak gerektiğini öne süren Usta Trabzonspor teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'yu getirmek istiyordu.



Trabzonspor kongresinde gerilim



Trabzonspor'un yeni başkanının seçileceği Genel Kurulun sonlarına doğru gerilim dolu anlar yaşandı. Bordo-Mavililerde oy sayımının sonlarına doğru bir hayli geride kalan başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarlarının bulunduğu tribünde gerilim dolu anlar yaşandı. Bu kişiler salonda oluşan gerilime tepki gösterirken Hacıosmanoğlu'da, sakinleştirmek için ayağa kalktı. Bu sırada bir anda salonda gözler bu tribüne çevrildi. Bu kişileri yanlarında kiler sakinleştirmesiyle gerilim son buldu.



MUHARREM USTA'NIN LİSTESİ



Asil üyeler

Ahmet Çubukçu, Nevzat Aydın, Önder Bülbüloğlu, Zeki Öztürk, Gençağa Meriç, Suat Şen, Orhan İlarslan, Coşkun Bülbül, Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Prof. Dr. Asım Ören, Mehmet Yiğit Alp, Emre Aksoy



Yedek üyeler

Okan Alemdaroğlu, Tuncay Bekiroğlu, Özer Bayraktar, Yiğit Oğuz Duman, Adem Beder, Fatih Vardaroğlu, Erhan Çimşir



Trabzonspor Kulübü'nün 70. Genel Kurulu'nda yeni başkan Muharrem Usta seçildi. Celil Hekimoğlu'nun son 5 sandıktaki oylara itiraz etmtesi üzerine oylar yeniden sayıldı.



Muharrem Usta 11 oy farkla Trabzonspor'un yeni başkanı oldu



Muharrem Usta 3061 oyla yeni başkan seçildi. Celi Hekimoğlu ise 3049 oyda kaldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na ise sandıktan çıkan oy sayısı: 1040



1. Sandık

İbrahim Hacıosmanoğlu 54

Muharrem Usta 145

Celil Hekimoğlu 144



2. Sandık

İbrahim Hacıosmanoğlu 36

Muharrem Usta 131

Celil Hekimoğlu 211



3. Sandık

İbrahim Hacıosmanoğlu 48

Muharrem Usta 145

Celil Hekimoğlu 175



4. Sandık

İbrahim Hacıosmanoğlu 65

Muharrem Usta 163

Celil Hekimoğlu 158



5.Sandık

İbrahim Hacıosmanoğlu 50

Muharrem Usta 147

Celil Hekimoğlu 148

6. Sandık:

Celil Hekimoğlu:176

Muharrem Usta: 147

Hacıosmanoğlu: 34



7. Sandık:

Celil Hekimoğlu: 174

Muharrem Usta: 151

Hacıosmanoğlu: 43



8. sandık sonucu:

Celil Hekimoğlu: 153

Muharrem Usta: 50

Hacıosmanoğlu: 34



9. sandık sonucu:

Celil Hekimoğlu: 168

Muharrem Usta: 155

İbrahim Hacıosmanoğlu: 38



10.sandık sonucu:



Celil Hekimoğlu 168

Muharrem Usta 152

İbrahim Hacıosmanoğlu 44



11. sandık sonucu:



Muharrem Usta: 157

Celil Hekimoğlu: 185

İbrahim Hacıosmanoğlu: 51



12. sandık sonucu:



Muharrem Usta: 152

Celil Hekimoğlu: 132

Hacıosmanoğlu: 55



13. sandık sonucu:

Muharrem Usta: 158

Celil Hekimoğlu: 111

Hacıosmanoğlu: 51



14. sandık sonucu:



Muharrem Usta: 162

Celil Hekimoğlu: 159

Hacıosmanoğlu: 58



15. sandık sonucu:

Muharrem Usta: 138

Celil Hekimoğlu: 132

Hacıosmanoğlu: 75

Hacıosmanoğlu göz yaşlarına boğuldu



Kongreyi takip eden İbrahim Hacıosmanoğlu sonuçların ardından göz yaşlarına hakim olamadı.







