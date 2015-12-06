Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta oldu!

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından üyeler, 20 sandıkta oylarını kullandı. Yoğun ilginin olduğu genel kurulda saat 16.00'da tamamlanması gereken oy verme işlemi 16.55'te sona erdi.
13 oy fazla alan Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu'nun önünde başkanlığa seçildi.
26 Mayıs 2013'te başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu bu sonuçla başkanlığı Muharrem Usta'ya devretti.
İŞTE RESMİ RAKAMLAR!
Muharrem Usta: 3058
Celil Hekimoğlu: 3045
İbrahim Hacıosmanoğlu: 850
MUHARREM USTA KİMDİR?
Muharrem Usta 1965 Trabzon doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni mezunu olan Usta, 1992 yılında Kulak Burun Boğaz uzmanı oldu.
Usta, evli ve üç çocuk babasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı olarak bilinen Usta, Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
Muharrem Usta'nın vaatleri ne?
Muharrem Usta'nın en önemli vaadi Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Mircea Lucescu'ydu. Dünya kulübü olmak gerektiğini öne süren Usta Trabzonspor teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'yu getirmek istiyordu.
Trabzonspor kongresinde gerilim
Trabzonspor'un yeni başkanının seçileceği Genel Kurulun sonlarına doğru gerilim dolu anlar yaşandı. Bordo-Mavililerde oy sayımının sonlarına doğru bir hayli geride kalan başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarlarının bulunduğu tribünde gerilim dolu anlar yaşandı. Bu kişiler salonda oluşan gerilime tepki gösterirken Hacıosmanoğlu'da, sakinleştirmek için ayağa kalktı. Bu sırada bir anda salonda gözler bu tribüne çevrildi. Bu kişileri yanlarında kiler sakinleştirmesiyle gerilim son buldu.
MUHARREM USTA'NIN LİSTESİ
Asil üyeler
Ahmet Çubukçu, Nevzat Aydın, Önder Bülbüloğlu, Zeki Öztürk, Gençağa Meriç, Suat Şen, Orhan İlarslan, Coşkun Bülbül, Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Prof. Dr. Asım Ören, Mehmet Yiğit Alp, Emre Aksoy
Yedek üyeler
Okan Alemdaroğlu, Tuncay Bekiroğlu, Özer Bayraktar, Yiğit Oğuz Duman, Adem Beder, Fatih Vardaroğlu, Erhan Çimşir
Trabzonspor Kulübü'nün 70. Genel Kurulu'nda yeni başkan Muharrem Usta seçildi. Celil Hekimoğlu'nun son 5 sandıktaki oylara itiraz etmtesi üzerine oylar yeniden sayıldı.
Muharrem Usta 11 oy farkla Trabzonspor'un yeni başkanı oldu
Muharrem Usta 3061 oyla yeni başkan seçildi. Celi Hekimoğlu ise 3049 oyda kaldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na ise sandıktan çıkan oy sayısı: 1040
1. Sandık
İbrahim Hacıosmanoğlu 54
Muharrem Usta 145
Celil Hekimoğlu 144
2. Sandık
İbrahim Hacıosmanoğlu 36
Muharrem Usta 131
Celil Hekimoğlu 211
3. Sandık
İbrahim Hacıosmanoğlu 48
Muharrem Usta 145
Celil Hekimoğlu 175
4. Sandık
İbrahim Hacıosmanoğlu 65
Muharrem Usta 163
Celil Hekimoğlu 158
5.Sandık
İbrahim Hacıosmanoğlu 50
Muharrem Usta 147
Celil Hekimoğlu 148
6. Sandık:
Celil Hekimoğlu:176
Muharrem Usta: 147
Hacıosmanoğlu: 34
7. Sandık:
Celil Hekimoğlu: 174
Muharrem Usta: 151
Hacıosmanoğlu: 43
8. sandık sonucu:
Celil Hekimoğlu: 153
Muharrem Usta: 50
Hacıosmanoğlu: 34
9. sandık sonucu:
Celil Hekimoğlu: 168
Muharrem Usta: 155
İbrahim Hacıosmanoğlu: 38
10.sandık sonucu:
Celil Hekimoğlu 168
Muharrem Usta 152
İbrahim Hacıosmanoğlu 44
11. sandık sonucu:
Muharrem Usta: 157
Celil Hekimoğlu: 185
İbrahim Hacıosmanoğlu: 51
12. sandık sonucu:
Muharrem Usta: 152
Celil Hekimoğlu: 132
Hacıosmanoğlu: 55
13. sandık sonucu:
Muharrem Usta: 158
Celil Hekimoğlu: 111
Hacıosmanoğlu: 51
14. sandık sonucu:
Muharrem Usta: 162
Celil Hekimoğlu: 159
Hacıosmanoğlu: 58
15. sandık sonucu:
Muharrem Usta: 138
Celil Hekimoğlu: 132
Hacıosmanoğlu: 75
Hacıosmanoğlu göz yaşlarına boğuldu
Kongreyi takip eden İbrahim Hacıosmanoğlu sonuçların ardından göz yaşlarına hakim olamadı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından üyeler, 20 sandıkta oylarını kullandı. Yoğun ilginin olduğu genel kurulda saat 16.00'da tamamlanması gereken oy verme işlemi 16.55'te sona erdi.