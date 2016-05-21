Trabzonspor’da Reform Zamanı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, sezonu sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 6-0 mağlup olarak tatsız bir şekilde noktaladı.



Genel olarak da kötü bir biçimde geçen sezonun son bölümünde alınan sonuçların ardından teknik direktör Hami Mandıralı ile yollar ayrılırken ligin sona ermesi de artık sahneye Muharrem Usta ve yönetiminin çıkma vaktinin geldiğini göstermiş durumda.

Trabzonspor'u daha ılımlı, planlı ve projeli bir camiaya dönüştürme vaadinde bulunan, külübü ve çevresini diyaloğa yatkın bir camia haline getirmek isteyen ve 50. yılında kulübe başarılı bir sezon yaşatmak isteyen Usta, 2016-2017 sezonunda her şeye sıfırdan başlayan bir Trabzonspor'un mimarı olacak.

Usta'nın bu yöndeki ilk hamlesi ise Türk futbolunun sayılı antrenörlerinden biri olan Ersun Yanal 'ı 3. kez Trabzonspor'un başına getirmek oldu.

Tecrübeli antrenörün kariyeri ve bilgisi yeni bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor'a tartışmasız büyük faydalar sağlayacak. Daha önce de Trabzon'da çalışmış olan Yanal, 3. tecrübesinde artık şehri ve camiayı daha iyi bilen bir antrenör olarak görev yapacak. Muharrem Usta yönetiminin Hacıosmanoğlu ve Şener yönetimlerinden daha ılımlı ve pozitif bir imaja sahip olması da tecrübeli çalıştırıcıya görevi süresince güven verecek olan önemli bir etken durumunda.

Teknik direktör sıkıntısını kaliteli bir isimle gidermeyi başaran bordo mavililerde şimdi ise kurulacak olan kadronun hangi isimlerden oluşacağı önemli bir mesele. Onur Kıvrak, Muhammet Demir, Mehmet Ekici gibi isimlerin iskeletini oluşturacağı kadroya transfer sezonunda önemli isimlerin katılması ciddi bir ihtiyaç oluşturmakta. Öte yandan kadroda yer alan ancak sorun teşkil eden Cavanda, Erkan Zengin ve Cardozo gibi isimlerin de yeni teknik direktör Ersun Yanal'ın girişimleriyle takıma kazandırılması ve performanslarının arttırılması Trabzonspor adına transfer niteliğinde atılımlar olacaktır. Ayrıca kadroda bulunan ve altyapıda yer alan genç oyuncuların da zaman zaman potansiyellerini sahaya aktarabilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması bordo mavililere ekstra kazançlar sağlayacak. Hami Mandıralı, Şenol Güneş, Fatih Tekke gibi efsane oyuncularını her zaman kendi bünyesinden çıkarmayı başaran Trabzonspor'da Usta yönetiminin ve birçok oyuncuyu Türk futbolna kazandıran Ersun Yanal'ın konuyla özel olarak ilgilenmesi takım adına mükemmel gelişmelere sebep olabilir.