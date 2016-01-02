Trabzonspor'da MBia krizi netlik kazanmadı

Trabzonspor'da, bir önceki yönetime yapılan transfer baskısı nedeniyle transfer edilen Stephane M'Bia, bordo-mavili kulübü sıkıntıya soktu. Sözleşme şartlarının yerine getirilmesini isteyen Kamerunlu oyuncu, serbest kalmak şartıyla 2 milyon 800 bin Euro talep etti.



Trabzonspor'da görev alan yönetimlere yapılan transfer baskısı nedeniyle bordo-mavili kulüp ekonomik yönden sıkıntıya düşüyor. Taraftarların, kulübe ve yönetime yaptığı transfer baskısı nedeniyle oyuncuya bir an önce forma giydirerek taraftarların gönlünü kazanmaya çalışan yönetimler, sözleşme şartlarına fazla aldırış etmeden günü kurtarma adına yapılan anlaşmalara imza atıyor. Bunun en belirgin örneğini ise M'Bia ile yapılan sözleşmede yaşanıyor.

M'BIA'NIN AĞIR SÖZLEŞME ŞARTLARI TRABZONSPOR YÖNETİMİNİ SIKINTIYA SOKTU

Trabzonspor'da 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılan olağan genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulu ilk olarak futbolcuların alacaklarını öderken, bordo-mavili takımın Kamerunlu oyuncusu Stephane M'Bia ise birikmiş ceza alacaklarını yönetimin önüne koydu. Trabzonspor ile maç başı 5 bin Euro'ya anlaşan oyuncu 15 gün sonunda ödenmeyen her gün için sözleşmesi gereği 5'er bin Euro talep etti. M'Bia, 1 maçta alacağı 5 bin Euro, 15 günde ödenmediği için ve 30 günü aşması sonucu için 150 bin Euro istedi. Bu rakam 5 maça vurulduğunda 750 bin Euro'yu buluyor. Bordo-mavili kulüp, 5 maç için 25 bin Euro ödeyeceği yerde, gecikmeler nedeniyle 750 bin Euro ödemeyle karşı karşıya kaldı. M'Bia bu seneki cezalarla birlikte Trabzonspor'dan 1 milyon 300 bin Euro ceza parası ile bu sezon geri kalan bölüm için alacağı 1 milyon 500 bin Euro ile birlikte kulüpten toplam 2 milyon 800 bin Euro talep etti. Kamerunlu oyuncu bu talebinin yanında da serbest kalma şartını yönetime sundu.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ M'BIA İLE ANLAŞMA ZEMİNİ ARAYACAK

Yarın ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan Trabzonspor'da önümüzdeki hafta yoğun bir trafik bekliyor. Başkan Muharrem Usta'nın da Trabzon'a gelmesiyle birlikte hareketli bir hafta geçirecek olan Karadeniz ekibi, öncelikli olarak Kamerunlu oyuncunun durumunu masaya yatıracak. Elindeki sözleşme nedeniyle bütün kozları elinde bulunduran M'Bia ile anlaşma zemini arayacak olan yönetim kurulu, bundan sonraki dönem için şartlarını sunacak. Oyuncuya iyi niyetini anlatacak olan başkan Usta, aynı davranışı Kamerunlu oyuncudan göstermesini isteyecek. Artık yeni bir dönem başladığını, bundan sonraki süreçte sözleşmesiyle ilgili bir problem yaşanmayacağını ama geriye dönük yaşanan aksaklıklara unutup, önlerine bakması gerektiğini aktaracak. M'Bia'nın ise yapılacak olan görüşmenin ardından geçmişe dönük cezalarla ilgili alacaklarından vazgeçip geçmeyeceği ise bu görüşme sonrası netlik kazanacak.