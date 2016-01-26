Trabzonspor'da Mbia düğümü çözülüyor

YÖNETİM TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önce alacaklarının geç ödendiği, gerekçesiyle kulübe 2 milyon 800 bin Euro'luk ihtar çeken Mbia, daha sonra geçmiş maaşlarının önemli bir bölümü ödenince çalışmalarına devam etti. Ancak yaşadığı hafif sakatlığı gerekçe göstererek Beşiktaş maçında oynamak istemedi. Fakat doktor kontrolünde çok ciddi bir sakatlığının olmadığı tespit edilen Mbia yine oynamak istemeyince yönetim kurulunun tepkisiyle karşılaştı.

"MUTSUZUM GİTMEK İSTİYORUM"

Kendisiyle konuşan yöneticilere, "Mutsuzum, gitmek istiyorum" diyen Kamerunlu futbolcunun menajeri ile bir görüşme yapan yöneticiler, iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Trabzonspor, Kamerunlu futbolcu Stephane Mbia'yla yaşadığı sorunları artık sonlandırmak istiyor.