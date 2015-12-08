Trabzonspor'da Dün Yapılan Seçimin Ardından Yeni Başkan İçin Devir Teslim Görevi Yapıldı

Hafta sonunda yapılan genel kurulda başkan seçilen Usta ve yeni yönetim kurulu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devir teslim töreni yapıldı.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, olağan genel kurulda divan başkanı olan Ahmet Metin Genç ve eski kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törende, Usta ve yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Kongre divan başkanı Ahmet Metin Genç, çok medeni, adil ve şeffaf şekilde genel kurulun gerçekleştiğini belirterek, "Seçimlere katkıda bulunan ve düzeyin düşmesine hiçbir şekilde sebebiyet vermeden, bu seçimin Trabzon'a yakışır şekilde gerçekleşmesini temin eden adaylarımıza teşekkür ediyorum. Muharrem Usta'ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Şehrin tüm dinamikleriyle başkanımızın arkasında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kulübümüzün önemli süreçlerinde görev alan, elinden geldiği kadar katkı yapan eski kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Hacıosmanoğlu: "İçeride ve dışarıda bizimle uğraşan çok oldu"





Eski kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da ellerinden geldiği kadar Trabzonspor'a hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Trabzonspor'un asıl sahibi genel kurul üyeleridir. Kararlarına hepimizin saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Salonda da söyledim, ne olursa olsun genel kurulun iradesiyle seçilen başkan ve yönetimlere, görev süreleri içinde samimi Trabzonsporlu isek destek olmamız lazım. Hatalarını da basın ve medya yoluyla değil, yüz yüze söyleyecek kadar medeni olmalıyız. Trabzonspor sevdalısıyım ve yönetimdeki arkadaşlarımla hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı zihniyetle, varsa söyleyecek fikrimiz, gerek başkana gerekse yöneticilerin yüzüne söyleyeceğimizi bilmenizi isterim. Hiçbir zaman eleştirel boyutta, onları yıpratacak, onların çalışma alanını daraltacak, zarar verecek, onların başarısız olması için mücadele edecek zihniyette değiliz. Derdimiz Trabzonspor'un başarılı olması."

Tabzonspor'un sadece Trabzon'a ait olmadığını, kongreye bile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenler olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Bu insanlara karşı daha çok sorumluluğumuz var. Trabzonspor'un başarılı olması için hep beraber mücadele etmemiz lazım. Trabzonspor'u kim başarıya taşıyorsa alıp omuzlarımızda taşımamız lazım. Biz çok zor şartlarda çalıştık. İçeride ve dışarıda bizimle uğraşan çok insan oldu. Sayın Başkan üç seneliğine seçildi. Eğer Trabzonspor'u seviyor, başarısını istiyorsak bu yönetimin arkasında duralım, elimizden gelen desteği verelim. Şampiyon yapsın, iddialı olan ve bu işe talipli olan arkadaşlar da varsa daha yukarıda Avrupa şampiyonlukları var. Onu yaşatmayı hedeflesinler bu camiaya. Onun mücadelesini verelim" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, Türkiye'de Trabzonspor'un başarılarından haz duymayan belli bir kesim olduğunu savunarak, "Trabzon'da ufak olay olduğu zaman abartmayı bilirler ama başarıyı küçültmeyi de çok severler. Herkes bu kongrede, 'acaba yine kavga gürültü mü çıkacak' diye dört gözle bekliyordu. Genel kurula katılan üyeler, misafirlerimiz, adaylar Türkiye'ye bir ders vermiştir. Trabzon, medeni bir şehir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çekişmeli bir kongre oldu. Ben de sonuna kadar bekledim. Kongrede bir ara ben de endişe ettim, 'acaba bir tartışma mı çıkacak' diye. Kongre divan başkanımıza da teşekkür ediyorum. Orada metanetli şekilde herkesi tatmin edecek süreci iyi yönetti" diye konuştu.

Trabzonspor taraftarı olduğunu ve artık tribüne geçeceğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Muharrem Bey seçildi. Bize ihtiyacı olduğu her noktada, bir asker gibi Trabzonspor için nereye gitmemiz gerekiyorsa talep olursa arzuyla gideriz. Talep olmazsa da gördüğümüz yerlerde inisiyatifimizi kullanacağımız yerlerde, yardımcı olacağımız yerlerde fikrimizi söyleyeceğiz. '50. yılda şampiyonluk' sloganıyla çıktı. Allah o niyetini kabul eder. O şampiyonluğu yaşarız. Biz de onun mutluluğu ve sevinciyle coşarız. Bundan sonraki mücadelesinde üstün başarılar diliyorum. Bize yapılanların aynısı yapılmasın. Eleştirelim, yanlışları söyleyelim ama yüzüne söyleyelim. Kulüp, burada. Kulübün kapısı herkese açık. Biz herkese açmıştık. İnanıyorum ki o da açacak. Gelip yanlışları burada söylesinler, burada düzeltilsin. Kamuoyuna malzeme vermeyelim. Yönetimlerin rahat çalışmasını sağlayalım. Bunu yaparsak yolun yarısını aşmış oluruz. Tekrar üstün başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin."

- Usta: "Tarihi bir kongre oldu"

Törende son olarak konuşan kulüp başkanı Muharrem Usta da tarihi bir kongreyi geride bıraktıklarını belirterek, "Gün boyu tam bir derbi mücadelesi gibi büyük bir heyecanla ama muhteşem bir görüntüyle, birlik beraberlik içerisinde Trabzon'dan tüm dünyaya çok iyi sinyaller verdik. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü bizim birlik ve beraberliğe gerçekten ihtiyacımız var. Divan başkanımızı tebrik ediyorum. Bizler buradaysak, bu kadar heyecan ve o muhteşem kongre varsa bunun tek nedeni var, Trabzonspor markası ve amblemi. Onu yaratanlara ve bugüne getirenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim için camiada katkı sağlayan herkes çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kongre sürecinde çok iyi görüntülerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan herkese de özellikle teşekkür eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Trabzon işte bu, büyük camia işte bu) diyebildik. İbrahim Bey'in söylediklerine baktığımızda hem bizim sorumluluğumuz daha çok artıyor hem de yarınlara ne kadar sağlıklı gidebileceğimizin işaretlerini görüyoruz. Bu sürece İbrahim Bey'in ve Celil kardeşimizin olağanüstü katkısı olmuştur. Biz aslında hep beraberiz ama yarış ne kadar ciddi olursa aslında yarınlara dair sorumluluklarımız da bir o kadar artıyor. Büyük kulüplerin her zaman büyük başarılara ihtiyacı var. Başarı olduğunda bölünme ve parçalanma en aza iniyor. Biz bir iddia koyduk ama bu iddia tüm camia ile taşıyabileceğimiz bir iddia. Bizim buradan şöyle bir vaadimiz olsun; derleyici, toparlayıcı olabilmek adına ana sorumluluk artık bizde. Biz bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Olması gereken aslında kapalı kapılar arkasında, kendi içimizde sorunlarımızı konuşmak. Ümit ediyorum ki bunların hepsini başaracağız. Camia olarak ayağa kalkacağız ve çok büyük başarılara imza atacağız. Yarınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, milyonlarca Trabzonsporlu için çok daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum."

Usta, sözlerinin sonunda ise kongreye katılanlara teşekkür ederek, "Türkiye'nin her tarafından gelen, Trabzon'un tüm ilçelerinden katılan ve kulübümüz için 'biz varız, bu kulüp büyük bir kulüptür, büyük bir camiayız' söyleminin ortaya çıkmasına neden olan tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra artık yeni yürüyüşümüz el ele kol kola olacaktır. Bundan sonrasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törenin ardından bir süre başkanlık makamında oturan ikili, daha sonra idari binanın kapısına geldi. Burada personelle vedalaşan Hacıosmanoğlu'nu, Muharrem Usta aracına kadar uğurladı. Aracın camından Usta ile tekrar el sıkışan Hacıosmanoğlu, daha sonra alkışlar arasında tesislerden ayrıldı.

AA