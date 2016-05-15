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Trabzonspor’da Bir Yumruk Daha Mandıralı Oyuncusuna Saldırdı!

Trabzonspor ligde çok kötü bir sezon geçirirken gerek yönetim heyetinde gerek ise oyuncular arasında depremler bitmiyor. Teknik direktör Mandıralı oyuncusuna yumruk attı detaylar haberimizde.

Trabzonspor’da Bir Yumruk Daha Mandıralı Oyuncusuna Saldırdı!
TrabzonAjansın haberine göre, maçın son bölümünde oyunun gerginleştiği anlarda Yusuf Erdoğan'a sinirlenen Mandıralı soyunma odasına girişte direk bu oyuncunun üzerine yürüdü.
 
Müsabakanın bitiminde yedek kulübesinde bir süre oturan ve Yardımcı Antrenör Turgay Karslı ile kısa süren görüşmesi ekranlara yansıyan Mandıralı'nın bu görüşmenin ardından hızını alamayarak içeride Yusuf'a sert şekilde çıkıştığı ve yumruk savurduğu öğrenildi. Mandıralı'nın bu tavrı soyunma odasında şok etkisi yaratırken oyuncular da olayı tepkiyle karşıladılar.  
 
GERGİNLİK ALANDA SÜRDÜ
 
Hami Mandıralı'nın gerginliği Antalya Havaalanı'nda da devam etti. Kendisine "ceketiniz çok güzel" diyen taraftara önce çantasını fırlatan daha sonra üzerine yürümeye çalışan Mandıralı görevlilerce güçlükle sakinleştirildi.
 
Antalya'da bu gelişmeler yaşanırken Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden Hami Mandıralı'nın görevine son verildiğini kamuoyuna duyurdu.
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MandıralıTeknik DirektörYusuf Erdoğan7-0 Biten MaçTrabzon 7 Gol Yedi
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