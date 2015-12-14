Trabzonspor'a Lucescu'dan Beklenmedik Teklif Şoke Etti

Trabzonspor yönetimi sezon başında takımın başına Lucescu ismini getirmek istiyor, görüşmelerini sürdüren bordo mavili ekip Lucescu tarafından hiç beklemedikleri bir teklif aldılar





Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Rumen teknik adam Mircesa Lucescu hakkında, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bilgiç, Lucescu'nun Trabzonspor'a oğlu Razvan'ı önerdiğini, Trabzonspor yönetiminin ise kendisini istediğini, Rumen hocaya ilettiği bilgisini aldığını ifade etti.

Bligiç, "Son duyduğumu söyleyeyim mi; Lucescu, 'Oğlum gelsin, ben danışman olayım'demiş. Trabzon yönetimi de, 'Seni istiyoruz' şeklinde cevap vermiş. Bu bir bilgidir, duyum değildir." ifadelerini kullandı.