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Trabzonspor zorlu Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 17. son haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçına hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor

Trabzonspor zorlu Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
 Spor Toto Süper Lig’in 17. son haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçına hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan Kaptan Kemal Serdar Futbol Okulu sporcuları antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

YOLCULUK YARIN

Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçı için yarın İstanbul'a hareket edecek. Trabzon'dan saat 13.45'te hareket edecek olan bordo-mavili kafile, kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek. - TRABZON
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşa
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