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Trabzonspor zorlu Bursaspor maçına hazır

Trabzonspor ikinci yarı ilk maçında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı için Bursa'ya geldi, iki takımında tek hedefi 3 puanın sahibi olmak

Trabzonspor zorlu Bursaspor maçına hazır

 Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Bursa'ya gitti. 4 eksikle Bursa'ya giden bordo-mavililerde Mustafa Yumlu ve Yusuf Erdoğan cezalı olmaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği hedeflerin gerisinde kalan Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor müsabakasından 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligin ilk iki maçında Bursaspor ve Beşiktaş'ı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan ancak daha sonra düşüşe geçerek devreyi lider Beşiktaş'ın 17 puan gerisinde 24 puanla 9. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Bursaspor'u mağlup ederek ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.

Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası saat 11.10 sıralarında Anadolujet'e ait tarifeli uçak ile Bursa'ya hareket eden Trabzonspor'da cezalı olan Mustafa Yumlu ve Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra sakatlığı süren Salih Dursun ile Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu tarafından kadroya alınmayan Alper Uludağ ve Douglas Franco Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda Tekelioğlu'nun defansta Aykut Demir'in partneri olarak Mbia'ya görev vermesi, sol kanatta da Musa Nizam'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

UĞURCAN ÇAKIR VE FATİH ATİK 1461 TRABZON'A KİRALANDI

Öte yandan Trabzonspor'da genç kaleci Uğurcan Çakır ve takımda fazla forma şansı bulamayan Fatih Atik, 1461 Trabzon'a kiralık olarak verildi.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Cavanda, Aykut, M'Bia, Musa Nizam, Aytaç,Okay, Özer, Mehmet Ekici, Erkan Zengin ve Cardozo şeklinde çıkması bekleniyor. - TRABZON
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TrabzonsporBursaspor
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