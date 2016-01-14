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Trabzonspor zorlu Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor ligin ikinci yarısı ilk maçında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı, Cardozo ve Douglas'da antremanda yer aldı

Trabzonspor zorlu Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

 İzinli olan Cardozo ile takım aradığı için ikinci yarı hazırlıklarına katılmayan Douglas da Trabzon’a dönerek antrenmanlara başladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Adanaspor 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu yönetiminde yapılan çalışmaya bir süredir izinli olan ve tedavisini ülkesinde sürdüren Cardozo ile takım aradığı için ikinci yarı hazırlıklarına katılmayan Douglas bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer aldılar.

Adanaspor maçında forma giyen oyuncular düz koşunun ardından soyunma odasına giderken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından yarı saha da çift kale maç yaptı.

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TrabzonsporBursaspor
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