Trabzonspor yönetimi feda diyecek

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu kolları sıvadı.

Bordo Mavili yönetim Stephane Mbia'da yaşanan sürpriz sözleşme krizinin ardından futbolcuların ücretlerinde indirim yapmak için düğmeye bastı.

Başkan Muharrem Usta ve yönetimi, futbolcuların yıllık ücretlerinde indirim yapma kararı aldı.

Mbia'nın son transfer taksitinin geciktiği her gün için 5 bin avro ceza 15 gün gecikmesi halinde sezon boyunca tüm alacaklarının tek kalemde ödenmesi ve kazanılan maç başı için de Kamerunlu futbolcuya ekstra ücret verilmesi gibi ağır maddeler içeren sözleşme nedeniyle gözler diğer oyunculara çevrildi.

Trabzonspor Kulübünü avukatları, kadrodaki oyuncuların sözleşmelerini incelemeye başladı.

En küçük detaylara kadara incelenecek sözleşmelerde düzeltilmesi istenen noktalarında oyuncu menajerleriyle masaya yatırılacağı vurgulandı.

Yönetim kurulu incelemeler tamamlandıktan sonra yüksek yıllık ücret alan futbolculardan başlayarak tüm oyuncularla görüşecek.

Bordo Mavili futbolculara performansa göre 800 bin ile 1 milyon 400 bin avro aralığında net ücret teklif edilecek.

İlk görüşmeler yabancı futbolcularla ve takımda forma şansı bulamayan yerli futbolcularla yapılacak.

Trabzonspor'da Ndoye ve Cardozo 2.5 milyon avro, Marko Marin 1 milyon 600 bin avro kazanıyor.

Ücret indiriminde anlaşılamayan futolculardan kendilerine kulüp bulmaları istenebileceği ileri sürüldü.