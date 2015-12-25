Trabzonspor Yedinci Lig Şampiyonluğunu İlan Etti!

Trabzonspor Kulübü, Muharrem Usta’nın başkan seçilmesinin ardından, şike süreci ile ilgili adımlar atılmaya devam ediyor.

UEFA Temyiz Kurulu’nun Trabzonspor’un başvurusunu reddetmesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuran kulüp, bugün de ilginç bir adım attı.



Trabzonspor’un internet sitesinde "Başarılarımız" başlığı altındaki lig şampiyonlukları bölümüne, 2010-2011 sezonu da konuldu; kulübün elde ettiği şampiyonluk sayısı da 6’dan 7’ye çıkartıldı.







DAHA ÖNCE OTOBÜSE KUPAYI SİMGELEYEN KUPA KONULMUŞTU



Trabzonspor, Sadri Şener’in başkanlığı döneminde de takım otobüsünün üzerinde bulunan 6 kupaya 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu simgeleyen 7. kupayı işletmiş, ayrıca Hüseyin Avni Aker Stadyumu protokol tribünü önüne de 7 lig şampiyonluğu kupasının bulunduğu tabelayı koymuştu.







