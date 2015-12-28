Trabzonspor'un yeni transferinden samimi açıklamalar

"Annem yüzüğünü bozdurup bana krampon aldı" diyen milli futbolcu,"Aileme ve çevremdeki fakir arkadaşlara yardım etmek için futbol oynuyorum." ifadesini kullandı.



Teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun göreve gelmesinin ardından bordo-mavili takımda istikrarlı olarak forma şansı bulan Aytaç, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, futbol hayatında Altay'da yıldız takımıyla Türkiye şampiyonluğu yaşadığını, Eskişehirspor formasıyla da Türkiye Kupası'nda final oynadığını belirterek, "Bundan sonraki hedefim ise lig şampiyonluğu yaşamak. Milli takımda da düzenli olarak forma giymek istiyorum." ifadesini kullandı.

"Annem yüzüğünü bozdurup bana krampon aldı"

Aytaç Kara, futbolu ailesi için oynadığını belirterek, "Çünkü o zamanın şartlarında annemin Altay'a transfer olduğumda yüzüğünü bozdurup bana krampon aldığını biliyorum. Babam bana gelecek sağlayabilmek için sürekli çalıştı. Onlara ve çevremdeki fakir arkadaşlarıma yardım etmek için futbol oynuyorum. Bu düşünce, futbol oynarken bana güç veriyor. Futbol hayatımın sonuna kadar bu böyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



"Kazandığım ilk parayla aileme ev aldım"

Futbolda kazandığı ilk parayla ailesine ev alma hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan genç futbolcu, para kazanmasının hayatını değiştirmediğini anlattı.



Trabzonspor'a gelmeden Eskişehirspor'a kendisini Ersun Yanal'ın transfer ettiğini belirten Aytaç, "Beni milli takımdan tanıyordu. Eskişehirspor'daki performansım sonrası yine Ersun hoca döneminde Trabzonspor'a transfer oldum. Eskiden beri Trabzonspor'a sempatim vardı. Burası olumlu anlamda farklı bir şehir ve farklı bir takım. Herkes Trabzonspor'un farkını biliyor." diye görüş belirtti.



"Trabzonspor benim hayatım"

Aytaç Kara,Trabzonspor'un kendisi için ne anlam ifade ettiği yönündeki bir soru üzerine de"Trabzonspor benim hayatım. Benim küçük yaştan itibaren çok fazla Trabzonlu arkadaşım oldu. Hepsini çok severim. Şansıma hiçbir Trabzonluyla kötü anım olmadı. Şehir ise sevimli, zaten benim öyle takıntılarım olmaz. Her yere, her ortama uyum sağlayabilirim." yanıtını verdi.



"Ediz'in ölümünden çok etkilendim"

Aytaç, hem takım hem de oda arkadaşı olan Ediz Bahtiyaroğlu'nu kaybetmesinin kendisini nasıl etkilediği yönündeki bir soru üzerine şunları kaydetti: "Vefatından iki gün önce Mersin maçı kampında aynı odada kalmıştık. Kendisiyle antrenman ve maçların dışında da sık sık zaman geçiriyorduk. Aramızda güçlü bir bağ vardı. Milli takım ile Ukrayna kampındayken acı haberi aldım. O günü asla unutamam. Sabah kahvaltıya indiğimde haberlerden öğrendim. Şok oldum. Haberin gerçek olduğuna inanamadım. Hayatımdaki bütün renkler bir anda soldu. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Psikolojik olarak çok etkilendim."