Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Kim Olduğu Netlik Kazandı

Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından görevden alınan Şota'nın yerine herhangi bir isim gelmemişti, takımın başında Sadi Tekelioğlu bulnuyordu, başkanlık seçimlerini kazanan Muharrem Usta bu isimle sezon sonuna kadar devam edileceği kararını aldı, sonrasında Lucescu ile anlaşılmasına kesin gözü ile bakılıyor

09 Aralık 2015 Çarşamba 15:56