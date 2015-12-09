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Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Kim Olduğu Netlik Kazandı
Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından görevden alınan Şota'nın yerine herhangi bir isim gelmemişti, takımın başında Sadi Tekelioğlu bulnuyordu, başkanlık seçimlerini kazanan Muharrem Usta bu isimle sezon sonuna kadar devam edileceği kararını aldı, sonrasında Lucescu ile anlaşılmasına kesin gözü ile bakılıyor
09 Aralık 2015 Çarşamba 15:56
Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından görevden alınan Şota'nın yerine herhangi bir isim gelmemişti, takımın başında Sadi Tekelioğlu bulnuyordu, başkanlık seçimlerini kazanan Muharrem Usta bu isimle sezon sonuna kadar devam edileceği kararını aldı, sonrasında Lucescu ile anlaşılmasına kesin gözü ile bakılıyor
Bordo mavililerde yeni başkan Muharrem Usta'nın göreve başlamasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sezon sonunda Lucescu'yu göreve getirebileceğini söyleyen Usta'nın sezon sonuna kadar kiminle yola devam edeceği netlik kazandı.
Yönetim kurulu üyeleriyle konuyu görüşen Usta, 3 maçtır takımın başında olan Sadi Tekelioğlu ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı. Kararın kısa süre içerisinde resmi olarak.
Kaynak : Haber61
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Anahtar Kelimeler:TrabzonsporTeknik DirektörSadi Tekelioğlu
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