Trabzonspor'un yeni başkanı Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı!

Trabzonspor'un çiçeği burnunda başkanı Muharrem Usta Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı.





Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, NTV Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

Usta şunları söyledi:





'Aziz Yıldırım'la yan yana gelebiliriz'

"Şike konusunda ne Fenerbahçe taraftarının bir suçu var, ne de Trabzonspor taraftarının bir suçu var. Bu konu sadece Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir sorun değil. Ciddi sponsorlar kaçmaya başladı. Futbol zemini kaydı. 3 Temmuz sürecinde iki takım taraftarının bir suçu yok ve camialar düşmanlığı bitirmeli. Bu hukuki bir meseledir. Biz hakkımızı sonuna kadar arayıp savunacağız. Trabzonspor taraftarı merak etmesin, 3 Temmuz sürecini takip edeceğiz. Biz Fenerbahçe geldiğinde en iyi şekilde ağırlarız. Büyük camiaya bu yakışır. Türkiye'de kim kimle yan yana olmaz ki? Bizim aramızda savaş yok. Aziz Yıldırım'la yan yana gelebiliriz. Hukuk ne derse desin 2010-2011'in şampiyonluğu bizim gönlümüzde devam eder. Hukuk yolu tamamen kapandığında iki taraf da sonucu kabullenecek."





'Lucescu ile hala görüşüyoruz'

"Trabzonspor'un sorunu çok karmaşık bir yumak. Şota'nın değişip değişmemesi hiçbir şeyi çözmüyor. Lucescu ile görüşmelerimiz hala oluyor. Onun gibi işini bilen istikrarlı hocaya ihtiyacımız var."





'Onur ileride bu kulübe hoca olmalı'

"Onur ile Trabzonspor özdeşleşmiştir. Onur bu takımın kaptanıdır. Bu camianın oyuncusudur. Onur Kıvrak bu kulüp için çok önemli. Bize çok lazım olacak. İleride bu kulüpte teknik direktör olmalı."

'Muhammet Demir'i takımda görmek isterim'

"Transfer yapacaksak bir bölgeye transfer yaparız. 4 oyuncu alamayız. Muhammet Demir'i Trabzon'da görmek isterim."