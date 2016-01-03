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Trabzonspor'un jesti Luis Cavanda'yı duygulandırdı

Trabzonspor yıldız futbolcusunun doğum gününü unutmadı ve tatil için gittiği ülkesinde yaptığı jest ile duygulanmasına neden oldu

Trabzonspor'un jesti Luis Cavanda'yı duygulandırdı

 Trabzonspor Kulübü, 2 Ocak 1991 tarihinde doğan başarılı sağ bek Luis Cavanda’nın doğum gününü unutmadı. Tatilini geçirmek için gittiği ülkesi Belçika’daki evine çiçek gönderilen Cavanda’nın, karşısında Bordo-Mavili çiçeği görünce çok şaşırdığı ve gözlerinin dolduğu belirtildi. Kulüp yetkililerini arayan Cavanda, “Hayatımda hiç böyle bir sürprizle karşılaşmamıştım. İnanın ailece çok mutlu olduk. Çok teşekkürler” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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TrabzonsporLuis Cavanda
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