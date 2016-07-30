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Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu vefat etti

Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu yaşamını yitirdi.

Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu vefat etti

 Trabzonspor Kulübü'nün eski başkan yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu hayatını kaybetti.

Bordo-Mavililer'den 'Sebahattin Çakıroğlu’nu kaybettik' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkan yardımcılarından Sebahattin Çakıroğlu vefat etti. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Çakıroğlu, maalesef hayata tutunamadı. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun."

Tr futbol ekibi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Trabzonspor olmak üzere tüm sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.


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TrabzonsporSebahattin ÇakıroğluSebahattin Çakıroğlu Hayatını Kaybetti
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