Trabzonspor'un acı kaybı! Hayatını kaybetti Trabzon Akçaabat'ta geçirdiği jet-ski kazası sonucu ağır yaralanan Trabzonspor eski yöneticisi Engin Kara, vefat etti.



İki gün önce vefat eden Sebahattin Çakıroğlu ile aynı dönemde yöneticilik yapan Kara doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.



Kara, önceki gün Sebahattin Çakıroğlu'nun cenazesine katılmıştı.