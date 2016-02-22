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Trabzonspor taraftarı dün geceki maçı kolay unutacak gibi değil!

Spоr Tоtо Süpеr Lig'in 22. hаftаsındа 7 kişi kаlаrаk Gаlаtаsаrаy'а 2-1 mаğlup оlаn Trаbzоnspоr'da tаrаftаrlаrın kаrşılаşmаnın hаkеmi Deniz Ateş Bitnel ve Türkiye Futbоl Fеdеrаsyоnu'nа (TFF) tеpkisi sürüyоr

Trabzonspor taraftarı dün geceki maçı kolay unutacak gibi değil!

 Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 7 kişi kalarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepkisi sürüyor.

Bir grup bordo-mavili taraftar yağan yağmura rağmen Atatürk Alanı'nda toplayarak bordo-mavili takımda dünkü maçta 4 oyuncusunun kırmızı kart görmesini sloganlar atarak protesto etti. Ellerindeki kırmızı kartları gösteren taraftarlar, karşılaşmanın hakemi Bitnel, TFF ve Galatasaray'da forma giyen eski oyuncuları Selçuk İnan ile Umut Bulut'a tepki gösterdiler.

Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart ile ülke gündemine oturan Salih Dursun'a ise destek verdiler. Ellerinde meşale ve kırmızı kartlarla Uzun Sokak'ta bir süre yürüyen taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldılar. - TRABZON
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