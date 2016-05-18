Trabzonspor Süper Ligi 3 Puan ile Kapatmak İstiyor

SPOR Toto Süper Lig 'in son haftasında yarın sahasında Kasımpaşa 'yı konuk edecek olan Trabzonspor , hayal kırıklığı yaşattığı 2015-2016 sezonunu, iyi futbol ve 3 puanla tamamlamak istiyor.

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor, tarihinin en fazla mağlubiyetini aldığı, ayrıca en farklı yenilgiyi de tattığı sezona veda ediyor. Bu sezon evinde oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak en çok puanı iç sahada toplayan bordo mavililer, Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi amaçlıyor.

Saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo mavililerin sakat, cezalı ve izinli oyuncuların fazla olması nedeniyle sahaya genç ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

EKSİK OYUNCU SAYISI FAZLA

Süper Lig'de yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçta birçok oyuncusundan faydalanamayacak. Bordo mavili takımda Salih, Cardozo, Mehmet Ekici ve Yusuf Erdoğan kart cezası, Muhammet Demir, Erkan, Bosingwa ve Onur izinli olmaları, Ramazan ise sakat olduğu için son maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Güray, Douglas ve Akakpo’nun ise oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Ayrıca kadro dışı bırakılan Sefa ve Özer’in dışında hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek gönderilen Fatih ile Marin de bu maçta olmayacak. Kasımpaşa karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak olan Trabzonspor’da kadronun çoğunluğunu altyapıdan A takıma katılan genç oyuncular oluşturacak.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Trabzonspor'un Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası Çaykur Rizespor maçıyla başlamıştı. Bordo mavililer, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı’nda konuk edeceği Kasımpaşa karşısına da cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıkacak. Karşılaşmada konuk ekibin taraftarları yer alabilecek. Bu karşılaşma ile birlikte cezada ikinci maçını geride bırakacak olan Trabzonspor, kalan iki maçlık seyircisiz oynama cezasını ise gelecek sezon tamamlayacak.

KASIMPAŞA İLE 14'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın akşam oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 14’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek yapılan 13 maçta bordo mavililerin galibiyetlerde 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 19 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.