Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü

Trabzonspor bu yıl tarihinin en zorlu sezon mücadelesini veriyor. Bugün oynanan maçta Kasımpaşa’dan 6 gol yiyen bordo mavili ekip son iki maçta kalesinde 13 gol görmüş oldu. Tüm detaylar haberimizde.

19 Mayıs 2016 Perşembe 20:41