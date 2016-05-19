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Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü
Trabzonspor bu yıl tarihinin en zorlu sezon mücadelesini veriyor. Bugün oynanan maçta Kasımpaşa’dan 6 gol yiyen bordo mavili ekip son iki maçta kalesinde 13 gol görmüş oldu. Tüm detaylar haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 20:41
Maçtan dakikalar...
14. dakikada Veigneau’nun sol taraftan kullandığı taç atışında savunmada Mehmet Yeşil’in müdahale edemediği topu göğsüyle kontrol eden Eren Derdiyok, düzgün bir vuruşla kaleci Esteban’ın solundan filelere gönderdi: 0-1
22. dakikada yakın mesafeden Scarione’nin yerden şutunda kaleci Esteban, güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Del Valle’nin soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Omeruo’nun kafa şutunda, top yan direkten döndü. Daha sonra topu savunma kontrol ederek tehlikeyi önledi.
33. dakikada Adem Büyük’ün sağ taraftan yerden ortasında, savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Del Valle filelere gönderdi: 0-2
38. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
40. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Eren Derdiyok, sert bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda 62. dakikada ceza alanına giren Castro’nun şutunda, kaleci Esteban yatarak tehlikeyi önledi.
83. dakikada Kasımpaşa, dördüncü golü buldu. Hakan Arslan’ın uzun pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Scarione, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Yavuz Aygün’ün sağından filelere gönderdi: 0-4.
85. dakikada Kasımpaşa, skoru 5-0 yaptı. Tunay Torun’un ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Adem Büyük, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-5.
89. dakikada Kasımpaşa farkı 6’ya yükseltti. Tunay Torun’un soldan kullandığı köşe vuruşunda, Omeruo’nun kafa ile dokunduğu topu Titi, çizgi önünden filelere yolladı: 0-6.
Maç bu skorla biterken, Kasımpaşa 50 puana yükseldi, Trabzonspor 40 puanda kaldı.
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Engin Erdem, Serkan Olguncan
Trabzonspor: Esteban (Dk. 78 Yavuz Aygün), Semih Karadeniz, Aykut Demir, Mehmet Yeşil (Dk. 46 Savaş Çakır), Musa Nizam, Akakpo, Okay Yokuşlu, Yusuf
Yazıcı, Aytaç Kara, Melih Kabasakal (Dk. 71 Yağızcan Erdem), Muhammet Beşir
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Popov, Omeruo, Titi, Veigneau, Hakan Arslan, Castro (Dk. 77 Pavelka), Scarione, Del Valle (Dk. 86 Abdullah Durak), Adem Büyük,
Eren Derdiyok (Dk. 84 Tunay Torun)
Goller: Dk. 13 ve 40 Eren Derdiyok, Dk. 33 Del Valle, Dk. 83 Scarione, Dk. 85 Adem Büyük, Dk. 89 Titi (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 8 Mehmet Yeşil, Dk. 67 Aytaç Kara (Trabzonspor) Dk. 57 Eren Derdiyok, Dk. 63 Hakan Arslan (Kasımpaşa)
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