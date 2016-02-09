Trabzonspor revirden farksız!

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor'un sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmuyor. Sakat ve hasta oyuncular yüzünden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri adeta revire döndü.



Bu sezon zor günler geçiren Trabzonspor'un sıkıntıları bitmiyor. Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden, Spor Toto Süper Lig'de ise iddiasız bir takım haline gelen Karadeniz ekibi ligin ikinci yarısında maç kazanamamanın sıkıntısıyla boğuşurken, bir yandan da sakat ve hasta oyuncularla uğraşıyor. Takıma ne zaman dönecekleri konusunda kesin bir tarih bulunmayan Mehmet Ekici, Cardozo ve Güray'a, yırtık şüphesi bulunan Okay Yokuşlu eklendi. Grip olan Bosingwa ve Musa Nizam'ın yanı sıra sakatlıklarında olumlu gelişmeler yaşanan Onur, Mustafa Yumlu ve Aykut Demir gibi oyuncuların da hafta içindeki durumlarına bakılarak kadroya alınıp alınmayacakları netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'U ZOR BİR HAFTA BEKLİYOR

Teknik Direktör Hami Mandıralı yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, bir yandan hakem hataları ve sportif başarısızlık ile uğraşırken, bir yandan da sakatlıklarla boğuşuyor. Sakatlıkları nedeniyle Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyen Mehmet Ekici, Onur, Güray, Cardozo, Mustafa Yumlu, Aykut Demir ve cezalı Cavanda nedeniyle bu maçta kadro derinliğini kaybeden Mandıralı'yı bir benzer sıkıntı Kayserispor maçında bekliyor. Antrenmanlarda bile eksik kadro nedeniyle ideal çalışma ortamı bulamayan Hami Mandıralı, kara kara Kayserispor maçında sahaya nasıl bir kadro süreceğini düşünmeye başladı.

SAĞLIK KURULU SEFERBER OLDU

Trabzonspor Sağlık Kurulu yaşanan talihsiz sakatlıklar nedeniyle seferber oldu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri adeta revire dönerken, şehirdeki hastaneler ise bordo-mavili futbolcular için seferber olmuş durumda. Sakatlıkları ve hastalıkları bulunan oyunculara yoğun tedavi programı uygulanırken, 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor maçına kadar bazı oyuncuların takıma dönmesi bekleniyor.