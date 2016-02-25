Trabzonspor Osmanlıspor maçında büyük protestoya hazırlanıyor!

Trabzonspor Yönetimi, kırmızı kart protestosu yapılacak olan Osmanlıspor maçının bilet fiyatlarında büyük indirime gitti. 10 liradan satılan kale arkası ve 20 liradan satılan maraton tribünü biletleri, Osmanlıspor maçı öncesi 3 liradan satışa sunuldu.



3 TL'YE MAÇ BİLETİ

Deplasmanda oynanan Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'in 4 oyuncusuna kırmızı kart gösterdiği Trabzonspor, cumartesi günü Avni Aker'deki Osmanlıspor maçında büyük bir protestoya hazırlanıyor. Tüm taraftarlara kırmızı kart dağıtacak olan Trabzonspor, seyircileri tribüne çekmek için bilet fiyatlarında da indirime gitti. Trabzonspor'un Osmanlıspor maçı için satışa sunduğu biletlerin fiyatları şöyle:

Kale Arkaları: 3 TL, Maraton: 3 TL, Kapalı Kenar (A,D,E,H BLOK): 10 TL, Kapalı Orta (B,C,F,G BLOK): 15 TL, VIP: 100 TL, VIP ÖZEL: 500 TL

BÜYÜK İNDİRİM

Trabzonspor, böylece ligde iç saha maçlarında uyguladığı bilet fiyatlarında yüzde 600'e varan indirime gitmiş oldu. Trabzonspor'un sahasında oynadığı son Kayserispor maçında biletler Kale Arkaları 10, Maraton 20 TL, Kapalı Kenar (A,D,E,H BLOK) 30, Kapalı Orta (B,C,F,G BLOK) 40 liradan satışa sunulmuştu.

"PUANLARIMIZI GASP ETTİNİZ"

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "haklıisyan" hashtagi adı altında yayımlanan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı: "Futboldaki adaletsiz düzenin ortadan kaldırılması için ilk kıvılcım o hakemin düdüğü asmasıdır. Trabzonspor sezon başından bu yana değil son 30 yıldır haksızlıklara uğramaktadır. Bu düzen böyle devam edemez! Etmeyecek! 2010-2011 sezonunda şampiyonluğumuzu çaldınız. Hakkımızı aradıkça puanlarımızı gasp ettiniz. "Yeter artık" diyoruz. Yeter!"