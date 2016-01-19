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Trabzonspor - Nazilli Belediyespor Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Trabzonspor kupa maçında sahasında Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor, karşılaşma 20 Ocak Çarşamba günü saat 18:00'da Aspor ekranlarında olacak

Trabzonspor - Nazilli Belediyespor Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

 Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’nda oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen Nazilli Belediyespor, 5’inci karşılaşmasında yarın lider Trabzonspor’a konuk olacak.

Hüseyin Avni Aker Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek, karşılaşma A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Alaaddin Demirözü, çok zor gibi görünmesine rağmen gruptan çıkma şanslarının matematik olarak devam ettiğini söyledi. İkinci sıradaki Gaziantepspor’un 5 puanı bulunuğunu hatırlatan Demirözü, “Trabzonspor güçlü bir takım. Ancak biz de kolay lokma olmayacağız. Rakibimiz karşısında tüm gücümüzle mücadele edip, galibiyet arayacağız” dedi.
Nazilli Belediyespor, grupta Trabzonspor’a 2-0, Adanaspor’a 2-1 ve Gaziantepspor’a 1-0 yenilmiş, yine Gaziantepspor’la evinde golsüz berabere kalmıştı.
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TrabzonsporNazilli Belediyespor
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