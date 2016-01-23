Trabzonspor Muhammet Demir Transferini Resmen Açıkladı

Trabzonspor'un 3,5 yıllığına anlaştığı Muhammet Demir için Gaziantepspor'a bonservis bedeli 2 milyon 750 bin Euro ödeneceğini borsaya bildirdi.



KAP'A AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Muhammet Demir'in transferi konusunda Gaziantepspor ile anlaşma sağlandığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 750 bin Euro ödeneceği belirtildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Muhammet Demir ile de 2018-19 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlandığı ifade edilerek, anlaşmanın detayları açıklandı:

"2015-16 futbol sezonu için 550 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti,

2016-17 futbol sezonu için 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti,

2017-18 futbol sezonu için 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti,

2018-19 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti ödenecek."