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Trabzonspor Muhammet Demir Transferini Resmen Açıkladı

Trabzonspor kritik mali durumu nedeniyle futbolcularından feda istemişti, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo mavililer Gaziantepspor'dan Muhammet Demir ismini renklerine bağladı

Trabzonspor Muhammet Demir Transferini Resmen Açıkladı

 Trabzonspor'un 3,5 yıllığına anlaştığı Muhammet Demir için Gaziantepspor'a bonservis bedeli 2 milyon 750 bin Euro ödeneceğini borsaya bildirdi.

KAP'A AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Muhammet Demir'in transferi konusunda Gaziantepspor ile anlaşma sağlandığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 750 bin Euro ödeneceği belirtildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Muhammet Demir ile de 2018-19 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlandığı ifade edilerek, anlaşmanın detayları açıklandı:

"2015-16 futbol sezonu için 550 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti,
2016-17 futbol sezonu için 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti,
2017-18 futbol sezonu için 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti,
2018-19 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret ve 7 bin Euro maç başı ücreti ödenecek."
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TrabzonsporMuhammet Demir
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