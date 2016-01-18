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Trabzonspor Muhammet Demir transferinde mutlu sona ulaştı

Uzun süredir Muhammet Demir transferi ile uğraşan Trabzonspor Gaziantepspor ve futbolcu ile anlaşarak kiralık olarak kadrosuna kattı

Trabzonspor Muhammet Demir transferinde mutlu sona ulaştı

 Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaziantepspor'un forvet oyuncu Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan ve 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 4-2 mağlup ayrılan bordo-mavili ekipte, bu karşılaşmanın ardından transfer çalışmaları da hız kazandı.

İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, özellikle Başkan Muharrem Usta'nın kadroda görmek istediği ve uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Gaziantepspor'un forvet oyuncusu Muhammet Demir transferinde Gaziantepspor Kulübü ile ve oyuncuyla anlaşma sağlandı. Bordo-mavililerin Muhammet Demir'i satın alma opsiyonunu elinde bulundurmak şartıyla sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi. Trabzonspor'un oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katması halinde 3 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi. Bordo-mavililerin herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde bu transferi KAP'a bildirmesinin ardından oyuncunun transferi resmiyet kazanacak. - TRABZON
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Muhammet Demir
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