Trabzonspor Mircea Lucescu isminden vazgecti

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilmek istenen Mircea Lucescu konusunun sezon sonuna kadar rafa kaldırıldığını açıkladı.



SÖZLEŞMESİ VURGULANDI

Lucescu'nun son yaptığı açıklamada, Mayıs ayına kadar Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bulunduğunu vurgulamasının ardından, bordo mavili kulüpten de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: