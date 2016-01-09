Trabzonspor Mircea Lucescu isminden vazgecti

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilmek istenen Mircea Lucescu konusunun sezon sonuna kadar rafa kaldırıldığını açıkladı.
SÖZLEŞMESİ VURGULANDI
Lucescu'nun son yaptığı açıklamada, Mayıs ayına kadar Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bulunduğunu vurgulamasının ardından, bordo mavili kulüpten de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın Mircea Lucescu'nun çalıştırmakta olduğu Shakhtar Donetsk Kulübü ile olan kontratının bitiminden sonra Trabzonspor'a teknik direktör olmasıyla ilgili isteğimiz ve gayretlerimizin olduğu kamuoyunun malumudur. Bilindiği gibi Shakhtar Donetsk Kulübü'nün UEFA Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi'ndeki yolculuğu devam etmektedir. Sayın Mircea Lucescu'nun takımıyla olan ahenginin bozulmaması adına sözleşme bitiş tarihine kadar konunun tarafımızdan kapatıldığını kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.