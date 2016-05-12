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Trabzonspor Marko Marin ve Fatih Atik'e Plaket Verdi

Trabzonspor oyuncusu Marko Marin ve Fatih Atik bu sezon takımlarından ayrılıyorlar. Yönetim heyeti iki oyuncuya başarılarından dolayı plaket verdi.

Trabzonspor Marko Marin ve Fatih Atik'e Plaket Verdi

 Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Marko Marin ile Fatih Atik'e, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, genel sekreter Ali Rıza Egemen ve futbol koordinatörü Yılmaz Büyükaydın tarafından plaket takdim edildiği bildirildi.



Asbaşkan Çubukçu'nun, Marin ve Fatih'e, takıma hizmetleri dolayısıyla teşekkür edip bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilediği kaydedildi.



Marin ve Fatih'in, teknik direktör Hami Mandıralı'nın raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararıyla takımdan ayrı çalışmaları yönünde karar alınmıştı.



Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle
Trabzonspor Kulübü  ‎@Trabzonspor

Marin ve Fatih Atik’e teşekkür plaketihttp://www.trabzonspor.org.tr/default.asp?Sayfa=HaberDetay&IND=19404#Icerik 

07:58 - 11 Mayıs 2016

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