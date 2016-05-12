Trabzonspor Marko Marin ve Fatih Atik'e Plaket Verdi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Marko Marin ile Fatih Atik'e, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, genel sekreter Ali Rıza Egemen ve futbol koordinatörü Yılmaz Büyükaydın tarafından plaket takdim edildiği bildirildi.



Asbaşkan Çubukçu'nun, Marin ve Fatih'e, takıma hizmetleri dolayısıyla teşekkür edip bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilediği kaydedildi.



Marin ve Fatih'in, teknik direktör Hami Mandıralı'nın raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararıyla takımdan ayrı çalışmaları yönünde karar alınmıştı.



