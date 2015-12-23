Trabzonspor'lu yöneticiler Ersun Yanal'ı sinirlendirdi!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal'ı arayarak yemeğe davet etti. Yanal bu daveti kabul ederek yemeğe katıldı. Ancak tecrübeli teknik adam ilk şoku ortama girince yaşadı. Çünkü Muharrem Usta ile birlikte 6-7 yönetici daha kendisini bekliyordu. Görüşmenin özel nitelikte olacağını düşünen Yanal bu durumdan rahatsız olsa da tavrını başlangıçta belli etmedi. Ancak zaman ilerledikçe sohbet ilginç bir boyuta taşındı.

"Ersun Yanal gerildi"

Bordo Mavili yöneticiler adeta kendisinin Trabzonspor'da görev yaptığı dönemi sorgulamaya başlayınca Ersun Yanal gerildi. Yöneticilerin aldığı ve gönderdiği futbolcularla ilgili sürekli soru sorarak, yorum yapmaları ortamda Yanal adına buz gibi bir havanın esmesine neden oldu.

Toplantıdan sonra Yanal yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi ve yakın çevresine bu koşullarda Trabzonspor'da görev yapmasının zor olduğunu seslendirdi.

Bu aşamadan sonra Trabzonspor - Yanal iletişiminin nasıl devam edeceği merakla beklenmeye başlandı.

Kaynak : Trabzonajans