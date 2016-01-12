Trabzonspor kupada çok farklı

Sadi Tekelioğlu yönetiminde Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefi koyan Trabzonspor üst tura adını yazdıran ilk ekip oldu.



Avni Aker'de 3-0 yendiği Adanaspor'la bu kez 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşan Fırtına, PTT 1İ Lig ekibi karşısında yine farka gitti.

Yusuf Erdoğan'ın 13. dakikadaki golüyle skor üstünlüğünü erken bulan Trabzonspor, 23. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı golle rahatladı.



İlk golün sahibi Yusuf 45. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Trabzonspor soyunma odasına 3 farklı üstünlükle gitti.



İkinci yarıya skor avantajıyla giren Trabzonspor dördüncü golü 64. dakikada Deniz Yılmaz'ın ayağından buldu.



Trabzonspor karşısında varlık gösteremeyen Adanaspor 82. dakikada Ahmet Dereli'nin golüyle farkı 3'e indirse de bu gol maçın gidişatını değiştirmedi.

Trabzonspor sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı