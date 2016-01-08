Trabzonspor kupada Adanaspor mesaisinde

Ziraat Türkiye Kupası'na 2 galibiyetle başlayan Trabzonspor, yarın akşam evinde ağırlayacağı Adanaspor'u da yenerek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor.



Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 2-0, evinde Gaziantepspor'u 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan bordo mavililer, yarın 20.45'te Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda PTT 1'inci Lig takımlarından Adanaspor'u konuk edecek. Koray Gençerler'in yöneteceği karşılaşmada, Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkarıp, gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etmeyi planlıyor.

Teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun, yarın akşam Avni Aker'de ve 12 Ocak Salı günü Adana'da oynanacak karşılaşmaları lige hazırlık olarak gördüğü, bu nedenle her iki maça da ideal 11'le çıkmayı amaçladığı belirtildi. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Paraguaylı oyuncu Oscar Cardozo ve ikinci yarı hazırlıklarına izinsiz olarak katılmayan Douglas Franco Adanaspor maçında forma giymeyecek.

Trabzonspor'da Cardozo'nun yokluğunda forvette kimin forma giyeceği de merak ediliyor. İlk yarının son haftasında N'Doye, Deniz ve Muhammet Beşir'i ilk 11'de sahaya sürmeyen ve ileri uçta Mehmet Ekici'ye görev veren Sadi Tekelioğlu'nun, yarın akşam maça N'Doye ile başlaması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN ADANASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Onur- Cavanda, Mustafa, Aykut, Yusuf, Mbia, Aytaç, Özer, Mehmet Ekici, Erkan, N'Doye

SAKAT: Cardozo

BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları: 10 TL, Maraton: 20 TL, Kapalı Kenar (A,D,E,H BLOK): 30 TL, Kapalı Orta (B,C,F,G BLOK): 40 TL, VIP: 100 TL, VIP ÖZEL: 500 TL