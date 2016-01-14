Trabzonspor kafilesine havada büyük panik

Adanaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından 4-1’lik zaferle ayrılan Trabzonspor’un dönüş yolunda havada yaşadıkları korku filmlerini aratmadı...

Bordo-Mavili kafileyi taşıyan uçak, birkaç kez türbülansa girdi, bu da yetmezmiş gibi Trabzon’a ineceği sırada büyük oranda dengesini kaybederek yalpalamaya başladı ve bir sağa bir sola yattı. Uçakta yer alan yöneticiler, futbolcular, gazeteciler ve taraftarlar üst üste gelen talihsizlikler üzerine büyük panik yaşadı.

Uçak piste yaklaşıp tam ineceği sırada aşırı rüzgar yüzünden yine dengesini kurmakta zorlandı ve önce sağ tekerlek üzerine oturdu, sonra da sol tekerlek üzerine... Kısa bir süre sonra iki tekerlek de piste yerleşebildi ve iniş gerçekleşti. Ancak bu olaylar sırasında uçağın içerisinde büyük bir panik yaşandı ve herkes dualar okumaya başladı. İniş gerçekleştiğinde ise olayın şoku atlatılamadı ve herkes birbirine sarılıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ESKİ YÖNETİCİ SELAHATTİN BAHADIR RAHATSIZLANDI

Uçakta yer alan Mehmet Ali Yılmaz dönemi başkanlığındaki eski yöneticilerden Selahattin Bahadır, yaşananlar nedeniyle rahatsızlık geçirdi. Kulüp doktoru ve uçaktaki bayan bir doktor tarafından kontrol edilen Bahadır’ın tansiyonu fırladı, kendisine uçakta iğne yapıldı ve oksijen maskesi takıldı. Piste inişin ardından Selahattin Bahadır arkadaşları tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.