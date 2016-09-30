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Trabzonspor ile Karabükspor 17. randevuda

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Dr.

Trabzonspor ile Karabükspor 17. randevuda
Fırtına 9'a 3 üstün

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maçla lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 16 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9'a 3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Karabük'te oynanan maçlar
İki takım arasında Karabük'te oynanan 8 maçta iki ekibin de 2'şer galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 11 gol atarken, kırmızı-lacivertli ekip ise 9 gol kaydetti.

Yanal'ın Kardemir Karabükspor istatistiği
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 6 lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere farklı takımların başında 8 kez çıktı. Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi yönettiği dönemlerde Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın takımları rakip kaleye 21 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

İki takım da aynı puana sahip
Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor ligde aynı puanlara sahip. Kardemir Karabükspor 6 puan ile 10. sırada yer alırken, aynı puana sahip Trabzonspor averajla rakibinin gerisinde yer alıyor. Müsabakada kazanan takım puanını 9'a çıkartacak olurken, puan sıralamasındaki yerinde değiştirerek üst basamaklara doğru tırmanacak.
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Fırtına 9a 3 üstün – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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