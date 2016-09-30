Trabzonspor ile Karabükspor 17. randevuda

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maçla lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 16 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9'a 3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.



Karabük'te oynanan maçlar

İki takım arasında Karabük'te oynanan 8 maçta iki ekibin de 2'şer galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 11 gol atarken, kırmızı-lacivertli ekip ise 9 gol kaydetti.



Yanal'ın Kardemir Karabükspor istatistiği

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 6 lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere farklı takımların başında 8 kez çıktı. Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi yönettiği dönemlerde Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın takımları rakip kaleye 21 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.



İki takım da aynı puana sahip

Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor ligde aynı puanlara sahip. Kardemir Karabükspor 6 puan ile 10. sırada yer alırken, aynı puana sahip Trabzonspor averajla rakibinin gerisinde yer alıyor. Müsabakada kazanan takım puanını 9'a çıkartacak olurken, puan sıralamasındaki yerinde değiştirerek üst basamaklara doğru tırmanacak.