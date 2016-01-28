Trabzonspor Güray Vural transferini bitirdi

ALPER VE SONER AKHİSAR'A

Bu transfer karşılığında sıcak para ödemeyecek olan bordo-mavili yönetim, Akhisar Kulübü'ne Alper Uludağ ile Soner Aydoğdu'yu verecek.

BUGÜN TRABZON'A GELİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, 27 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık anlaşma yapan Trabzonspor, Güray'a sezon sonuna kadar 375 bin Euro ödeyecek. Tecrübeli futbolcu gelecek sezondan itibaren ise yıllık 750 bin Euro alacak. Güray Vural'ın bugün Trabzon'a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Trabzonspor, Muhammet Demir'in ardından Akhisar'ın başarılı kanat oyuncusu Güray Vural'ı da renklerine bağladı.