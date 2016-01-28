Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzonspor Güray Vural transferini bitirdi

Trabzonspor sıkıntı yaşadığı kanat bölgesine 27 yaşındaki Güray Vural ismini renklerine bağlayarak takımını güçlendirdi

Trabzonspor Güray Vural transferini bitirdi
 Trabzonspor, Muhammet Demir'in ardından Akhisar'ın başarılı kanat oyuncusu Güray Vural'ı da renklerine bağladı.
ALPER VE SONER AKHİSAR'A

Bu transfer karşılığında sıcak para ödemeyecek olan bordo-mavili yönetim, Akhisar Kulübü'ne Alper Uludağ ile Soner Aydoğdu'yu verecek.

BUGÜN TRABZON'A GELİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, 27 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık anlaşma yapan Trabzonspor, Güray'a sezon sonuna kadar 375 bin Euro ödeyecek. Tecrübeli futbolcu gelecek sezondan itibaren ise yıllık 750 bin Euro alacak. Güray Vural'ın bugün Trabzon'a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.