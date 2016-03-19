Trabzonspor geri döndü!

Trabzonspor: 1 - Medicana Sivasspor: 0
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak
Trabzonspor: Esteban, Bosingwa, Mustafa Yumlu, Akakpo, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Ramazan Övüç), Aytaç Kara, Cavanda, Marin (Dk. 46 Özer Hurmacı), Erkan Zengin (Dk. 79 Muhammet Demir), Cardozo
Medicana Sivasspor: Korcan Çelikay, Cicinho, Boye, Oumari, Ziya Erdal (Dk. 39 Emre Öztürk), Yiğit İncedemir, Taouil, Tanase (Dk. 56 Burhan Eşer), Beykan Şimşek (Dk. 77 Hasan Kabze), Chahechouhe, Texeira
Gol: Dk. 61 Aytaç Kara (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Marin, Dk. 64 Ramazan Övüç, Dk. 79 Akakpo, Dk. 90+3 Mustafa Yumlu ve Cardozo (Trabzonspor), Dk. 84 Oumari, Dk. 90+3 Yiğit İncedemir ve Emre Öztürk (Medicana Sivasspor)
::Maçtan dakikalar::
20. dakikada Cavanda'nın ortasında, savunmadan seken topa Boye'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
35. dakikada Cicinho'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Chahechouhe'nin kafa vuruşunda kaleci Esteban ayaklarıyla topu çıkardı.
44. dakikada Yiğit İncedemir'in sağdan ortasında, Beykan Şimşek topu Texeira'ya çıkardı. Bu futbolcunun dokunduğu top öne çıkan kaleci Esteban'ın üzerinden kaleye doğru giderken, çizgi üzerinde Mustafa Yumlu meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Trabzonspor, ikinci yarıda ilk etkili atağını geliştirdiği 61. dakikada golü buldu. Cavanda'nın sağdan ortasında, savunmanın müdahale edemediği top ile ceza yayının hemen gerisinde buluşan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın solundan filelerle buluştu: 1-0.
68. dakikada Cicinho'nun hatalı geri pasında Boye'nin uzaklaştıramadığı topa sahip olan Cardozo'nun karşı karşıya pozisyondaki şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kontrol etti.
76. dakikada Cardozo'nun soldan ortasında, Özer Hurmacı'nın yatarak gelişine vuruşunda, top yandan auta gitti.
77. dakikada orta alandan atılan uzun pasta Yusuf Erdoğan'ın kafa ile uzaklaştıramadığı top ile uygun durumda buluşan Hasan Kabze'nin vuruşunda, kaleci Estaban meşin yuvarlağı çeldi. Dönen top ile buluşan Texeira'nın şutunda, Estaban meşin yuvarlağı kornere göndererek bir kez daha tehlikeyi önledi.
83. dakikada Yiğit İncedemir'in sağdan uzun pasında ceza alanına giren Hasan Kabze'nin kaleci Estaban ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Texeira'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Estaban topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Chahechouhe'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Hasan Kabze'nin kafa vuruşunda, kaleci Estaban, sol köşesine gelen topu yatarak bir kez daha tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
::Notlar::
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medicana Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, Beşiktaş ile yaptığı erteleme maçının kadrosuna göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Maçın ertelendiği tarihte transferleri gerçekleşmediği için Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyen Akakpo ve Bosingwa, Medicana Sivasspor karşısında ilk 11'de görev aldı.
Teknik direktör Hami Mandıralı bu iki oyuncuya görev verirken Muhammet Demir ve Douglas'ı yedek kulübesinde oturttu. Pilot takım 1461 Trabzon'dan transfer edilen Akakpo, stoperdeki diğer alternatifler Aykut Demir ve Douglas'a rağmen formayı aldı.
Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Güray Vural ve Mehmet Ekici kadroda yer alamadı.
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak
Trabzonspor: Esteban, Bosingwa, Mustafa Yumlu, Akakpo, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Ramazan Övüç), Aytaç Kara, Cavanda, Marin (Dk. 46 Özer Hurmacı), Erkan Zengin (Dk. 79 Muhammet Demir), Cardozo
Medicana Sivasspor: Korcan Çelikay, Cicinho, Boye, Oumari, Ziya Erdal (Dk. 39 Emre Öztürk), Yiğit İncedemir, Taouil, Tanase (Dk. 56 Burhan Eşer), Beykan Şimşek (Dk. 77 Hasan Kabze), Chahechouhe, Texeira
Gol: Dk. 61 Aytaç Kara (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Marin, Dk. 64 Ramazan Övüç, Dk. 79 Akakpo, Dk. 90+3 Mustafa Yumlu ve Cardozo (Trabzonspor), Dk. 84 Oumari, Dk. 90+3 Yiğit İncedemir ve Emre Öztürk (Medicana Sivasspor)
::Maçtan dakikalar::
20. dakikada Cavanda'nın ortasında, savunmadan seken topa Boye'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
35. dakikada Cicinho'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Chahechouhe'nin kafa vuruşunda kaleci Esteban ayaklarıyla topu çıkardı.
44. dakikada Yiğit İncedemir'in sağdan ortasında, Beykan Şimşek topu Texeira'ya çıkardı. Bu futbolcunun dokunduğu top öne çıkan kaleci Esteban'ın üzerinden kaleye doğru giderken, çizgi üzerinde Mustafa Yumlu meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Trabzonspor, ikinci yarıda ilk etkili atağını geliştirdiği 61. dakikada golü buldu. Cavanda'nın sağdan ortasında, savunmanın müdahale edemediği top ile ceza yayının hemen gerisinde buluşan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın solundan filelerle buluştu: 1-0.
68. dakikada Cicinho'nun hatalı geri pasında Boye'nin uzaklaştıramadığı topa sahip olan Cardozo'nun karşı karşıya pozisyondaki şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kontrol etti.
76. dakikada Cardozo'nun soldan ortasında, Özer Hurmacı'nın yatarak gelişine vuruşunda, top yandan auta gitti.
77. dakikada orta alandan atılan uzun pasta Yusuf Erdoğan'ın kafa ile uzaklaştıramadığı top ile uygun durumda buluşan Hasan Kabze'nin vuruşunda, kaleci Estaban meşin yuvarlağı çeldi. Dönen top ile buluşan Texeira'nın şutunda, Estaban meşin yuvarlağı kornere göndererek bir kez daha tehlikeyi önledi.
83. dakikada Yiğit İncedemir'in sağdan uzun pasında ceza alanına giren Hasan Kabze'nin kaleci Estaban ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Texeira'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Estaban topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Chahechouhe'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Hasan Kabze'nin kafa vuruşunda, kaleci Estaban, sol köşesine gelen topu yatarak bir kez daha tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
::Notlar::
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medicana Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, Beşiktaş ile yaptığı erteleme maçının kadrosuna göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Maçın ertelendiği tarihte transferleri gerçekleşmediği için Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyen Akakpo ve Bosingwa, Medicana Sivasspor karşısında ilk 11'de görev aldı.
Teknik direktör Hami Mandıralı bu iki oyuncuya görev verirken Muhammet Demir ve Douglas'ı yedek kulübesinde oturttu. Pilot takım 1461 Trabzon'dan transfer edilen Akakpo, stoperdeki diğer alternatifler Aykut Demir ve Douglas'a rağmen formayı aldı.
Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Güray Vural ve Mehmet Ekici kadroda yer alamadı.